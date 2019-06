Ambiente | Il ministro Costa chiede all’UE di valutare gli sforzi fatti | prima di una

Ambiente - Ministro Costa : “La chiusura del Corpo Forestale è stata un’idea scellerata” : “E’ stata, e lo dico anche per appartenenza di giubba, un’idea assolutamente scellerata del Parlamento dell’epoca che ha chiuso il Corpo Forestale dello Stato. Non mi permetto di contestarla, la osservo e ne ho il massimo rispetto perché quando il Parlamento si pronuncia il Parlamento è sovrano; che io sia d’accordo o no, non rileva“, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione ...

Ex Ilva - il ministro dell’Ambiente dispone il riesame dell’Autorizzazione ambientale : accolta la richiesta del sindaco di Taranto : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha disposto il riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale dell’ex Ilva di Taranto per “introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie”. Nel corso dell’audizione in commissione Ambiente alla Camera sullo stabilimento siderurgico oggi gestito da Arcelor Mittal, l’ex generale dei carabinieri ha spiegato che il 27 maggio scorso è stato firmato il decreto che accoglie la richiesta ...

Anci : Veneto - domani ministro Ambiente a convegno di Spresiano : Treviso, 22 mag. (AdnKronos) - Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa domani giovedì 23 maggio sarà a Spresiano (Tv), per il seminario di Anci nazionale e Anci Veneto sul ciclo dei rifiuti a cui sarà presenta anche la presidente Maria Rosa Pavanello.L’incontro di approfondimento, in programma dalle

Il ministro dell’Ambiente Costa : “Il cambiamento climatico una seria minaccia per la crescita economica” : “Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“. Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in ...

G7 Ambiente - Ministro Costa : “L’economia basata su carbon fossile è archeologia” : Iniziati in Francia i lavori per il G7 Ambiente. Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, è intervenuto in assemblea plenaria: “Io credo che la dicotomia tra economia e tutela ambientale che ha caratterizzato il secolo scorso vada superata: ci sono, oggi, tutte le condizioni tecniche, scientifiche e politiche per farlo. Voglio fare un esempio di come il nostro impegno sia forte e concreto: dal 2025 in Italia non ci sarà più l’utilizzo del ...

Pfas : l’Assessore all’Ambiente del Veneto incontrerà il Ministro : L’Assessore all’ambientedella Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin incontrera’ il Ministro dell’ambientegiovedi’ 2 maggio e nell’occasione chiedera’ venga fatto il punto sulle misure necessarie per contrastare l’inquinamento da Pfas nel Po. Giovedi’ prossimo, infatti, il Ministro ha convocato a Roma la Conferenza del Bacino Padano, a cui parteciperanno tutti i responsabili ...

Ambiente : assessore veneto a ministro - 'limiti su Pfas condivisi da tutte Regioni bacino del Po' (2) : (AdnKronos) - “I dati – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente - ci dicono che qualcuno lungo il Po sta sversando in grande quantità. Nel fiume, infatti, scorrono ogni giorno quattro chili di sostanza inquinante. È necessario che siano definiti subito i limiti da rispettare lungo tutto il cor

Ambiente : assessore veneto a ministro - 'limiti su Pfas condivisi da tutte Regioni bacino del Po' : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - L’assessore all’Ambiente della Regione del veneto Gianpaolo Bottacin, incontrerà il ministro dell’Ambiente giovedì 2 maggio e nell’occasione chiederà venga fatto il punto sulle misure necessarie per contrastare l’inquinamento da Pfas nel Po. Giovedì prossimo, infatti,

Clima : salta incontro Greta con ministro Ambiente Costa : Roma, 19 apr. - (AdnKronos) - salta l’incontro tra Greta Thunberg e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma. Al ministro è stato proposto di venire in piazza per inc