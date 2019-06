Altro che crisi di Honor | smartphone 5G per la fine dell’anno

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Non credete chestia con le mani in mano sul fronte 5G: il ban USA non cambierà i piani della sussidiaria Huawei, che resta una spanna avanti, come dimostrato dalle ultime dichiarazioni rilasciate a Shanghai da George Zhao, presidente del marchio. Come riportato da 'gizmochina.com', il primo5G del produttore cinese verrà lanciato nel Q4 2019, probabilmente un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia degli altri OEM, ma comunque rispettando i tempi di diffusione del nuovo standard (prima di dicembre difficilmente dovremmo vederlo su larga scala).Del resto, Zhao ci ha tenuto a ribadire il potere esercitato dain diversi campi, come quello della fotografia, l'AI ed il 5G, potendo quindi realizzare un dispositivo praticamente perfetto, che non avrà nulla da invidiare ai competitors., ovviamente insieme a Huawei, è riuscita a far registrare una ...

