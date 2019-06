Allenatore Primavera – Il Napoli annuncia l’allenatore della prossima stagione Il tweet

forzazzurri

(Di mercoledì 5 giugno 2019)– La SSC, col il puntuale, la conferma di Roberto Baronio sulla panchinasquadra– Roberto Baronio è stato confermato alla guida degli azzurrini. Ladelnon ha disputato un campionato da ricordare ma è riuscita a centrare l’obiettivosalvezza. Roberto Baronio Baronio ha mosso i primi passi nel Brescia ed ha esordito in Serie A il 23 aprile 1995 contro il Bari. La Lazio lo acquista nel ’96 e viene ceduto in prestito al Vicenza l’anno successivo. Nel ’98 ha giocato nella Reggina al fianco di Andrea Pirlo raggiungendo una storica salvezza. Casa sua resta la Lazio ma negli anni ha vestito le maglie di Fiorentina, Perugia, ChievoVerona ed Udinese. Il 1º settembre 2008 è tornato a far parterosa del Brescia. Baronio torna a giocare titolare e ...

