Allenatore Juventus | Barzagli sicuro | “L’hanno già scelto”

SARRI NUOVO Allenatore JUVENTUS/ Insigne : 'sarà tradimento per noi napoletani' : SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? Il Chelsea prende ancora tempo: prima di siglare l'addio serve il sostituto del tecnico.

Sarri nuovo Allenatore Juventus/ Manca solo il si di Abramovich : presto l'annuncio? : Sarri nuovo allenatore Juventus? Il Chelsea prende ancora tempo: prima di siglare l'addio serve il sostituto del tecnico.

Guardiola Allenatore Juventus?/ Paganini : 'Incontro con sceicco Man City : è in uscita' : Guardiola allenatore Juventus? Secondo l'ex ds bianconero, Luciano Moggi, Pep è la prima scelta, ma l'operazione non è semplice

Le notizie del giorno – Il Milan di Giampaolo - le parole di Paratici sul futuro Allenatore della Juventus - i candidati al ruolo di ds della Fiorentina : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. IL Milan DI Giampaolo – Cambiare, ma non troppo. Già una mezza rivoluzione in casa Milan è avvenuta dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Recuperato in extremis Maldini, si dovrà scegliere con attenzione un tecnico che sappia lavorare coi giovani rilanciando il progetto rossonero. A tal ...

Guardiola Allenatore Juventus?/ "Primo incontro a gennaio" e le quote crollano... : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? L'ipotesi resiste e spunta un retroscena: "Primo incontro a gennaio". Le quote intanto crollano...

Allenatore Juventus - Paratici : “c’è un range di tecnici che stiamo valutando…” : Allenatore Juventus – La Juventus continua la caccia al nuovo Allenatore, la decisione definitiva arriverà entro le prossime ore. Nel frattempo importanti dichiarazioni da parte di Paratici: “c’è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo Allenatore. Sarri ha detto di avere nostalgia ...

Nuovo Allenatore Juventus – Paratici prende tempo : “non c’è fretta - abbiamo le idee chiare” : Paratici non si sbilancia sul Nuovo allenatore della Juventus: le parole del ds bianconero “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il Nuovo allenatore“. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, fa ‘melina’ sul nome del Nuovo tecnico che sostituirà Massimiliano Allegri ...

Juventus - nuovo Allenatore e caso Pogba : Paratici esce allo scoperto : Juventus – Presente a Napoli per la manifestazione ‘Football Leader’ in cui sarà premiato, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è tornato a parlare, affrontando tanti temi, sia sul nuovo allenatore che sul possibile ritorno di Pogba. Parole importanti soprattutto visto il clima creatosi intorno al caso allenatore. Leggi anche: Juventus, ritorna Pogba: “Di Marzio” rivela il nuovo retroscena! Juventus, ...

Allenatore Juventus - il cerchio si stringe : Klopp si defila - salgono le quotazioni di Sarri : Allenatore Juventus – Il cerchio inizia a stringersi in casa bianconera. Sembra ormai passata una vita dalla comunicazione ufficiale della separazione con Massimiliano Allegri. Ma, chiuso il ciclo con il tecnico livornese, la società si è buttata a capofitto alla ricerca del successore. Tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane: la Juve, come da abitudine, non ha smentito né confermato, piuttosto è stato qualche diretto ...

GUARDIOLA NUOVO Allenatore JUVENTUS?/ Moggi : "È lui la prima scelta ma..." : GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Moggi: "È lui la prima scelta ma Sarri è pronto". Le ultime notizie sul tecnico del Manchester City.

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ "Agnelli sta sistemando clausole del contratto" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Nuove voci: "Agnelli sta sistemando le clausole del contratto". Sarri piano B del club bianconero...

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ Repubblica : 'Ecco perché può arrivare' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Un'ipotesi a cui non crede il grande ex bianconero, Thuram: le sue parole

SARRI NUOVO Allenatore JUVENTUS/ Londra prende tempo : Chiesa il primo regalo? : SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: pronto un triennale da 6 milioni di euro all'anno, si parla già dei giocatori che potrebbero seguirlo.

GUARDIOLA NUOVO Allenatore JUVENTUS?/ Un grande ex : "La vedo davvero dura…" : GUARDIOLA sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Un'ipotesi a cui non crede il grande ex bianconero, Thuram: le sue parole