Alle 14 | 30 seguiamo in diretta il Pokémon Direct | novità in arrivo per Pokémon Scudo e

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Questo pomeriggio potrebbe rivelarsi estremamente interessante per tutti i fan deidato che ci sarà spazio per unassolutamente da non perdere. Molto probabilmente i protagonisti assoluti sarannoSpada econ la speranza che vengano rivelati nuovi dettagli di questa esclusiva Switch oltre che, ovviamente, la data di uscita ufficiale. Questi due nuovi progetti, infatti, sono ancora avvolti da diversi dubbi e l'appuntamento pre-E3 2019 di oggi è davvero imperdibile.Ladi oggi parte15 e noi di Eurogamer.it, e in particolare il nostro Luca Forte, saremo ina partire d14:30 per prepararci a tutte ledell'evento.Leggi altro...

