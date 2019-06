Alla scoperta del treno di re e presidenti

Marte - la nuova scoperta di Curiosity ci avvicina Alla vita sul Pianeta Rosso : Il rover Curiosity della NASA prosegue il suo lavoro su Marte e adesso ci svela nuovi dettagli sulla composizione del Pianeta Rosso che potrebbero svelarci la presenza di 'esseri viventi'. Curiosity ha infatti analizzato due campioni raccolti e ha scoperto la presenza di argilla, che si forma con l'acqua, fondamentale per la vita. Gli scienziati spiegano che questa zona ricca di argilla si trovano nella parte bassa del Monte Sharp, dove ...

Olbia e Golfo degli Aranci : Alla scoperta della Sardegna del nord : Una delle regioni più suggestive e affascinanti del territorio italiano è di sicuro la Sardegna: un’altura verdeggiante circondata dalle acque del mare. Con il traghetto Livorno Olbia si può organizzare una vacanza per esplorare tutta la zona di Olbia che comprende il Golfo degli Aranci e la famosa costa Smeralda. La zona di Olbia e i dintorni Arrivati ad Olbia significa essere catapultati subito nella zona della Gallura, un territorio ricco di ...

Sclerosi Multipla : dAlla scoperta dei meccanismi d’azione ai bersagli terapeutici : La comprensione dei meccanismi di sviluppo della Sclerosi Multipla, lo studio di nuovi farmaci più efficaci, la valutazione dell’entità dei danni cerebrali e l’evoluzione della malattia sono l’obiettivo di molta della ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute, della Commissione europea e anche grazie alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Linfociti B e virus della mononucleosi ...

È morto Murray Gell-Mann - il fisico che contribuì Alla scoperta dei quark : È morto a 89 anni il fisico statunitense Murray Gell-Mann, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1969. Gell-Mann era nato a New York e si era laureato in fisica all’università di Yale, per poi conseguire un dottorato al Massachusetts Institute

“Tree Stories” - viaggio Alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo : Un viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo attraverso i racconti di chi se ne prende cura e li tutela. È la serie in cinque episodi dal titolo “Tree stories. alberi che raccontano”, in onda da lunedì 27 maggio alle 14.10 su Rai5. In ciascuna puntata, la serie racconta due alberi situati in due diverse parti del mondo: dal Baobab del Senegal alla Sequoia statunitense, dal Banyan in India all’Araucaria del Cile, da un ...

Alla scoperta delle origini dell’Italia : quando è ’emersa’ era fatta di isole tropicali : quando è emersa l’Italia? Prima di quanto immaginato, lo rivelano i fossili dei dinosauri nostrani. Le loro orme arrivate fino a noi indicano che già 230 milioni di anni fa c’erano le prime terre affiorate dall’Oceano Tetide ed erano isole tropicali. Lo ha spiegato il paleontologo Cristiano Dal Sasso, che partecipa al congresso della Società Italiana di Paleontologia in corso nei giorni scorsi a Benevento e a ...

Alla scoperta di Odessa - per chi crede ancora che “‘O sole mio” sia stata scritta a Napoli : In pochi forse sanno che ‘O sole mio, la canzone italiana più celebre al mondo, è stata composta proprio a Odessa. Nel 1898 Edoardo Di Capua, che si trovava nella città ucraina, scrisse la famosissima canzone, che ha fatto battere i cuori di tante generazioni, ispirato da un bellissimo sole caldo che nasceva sul Mar Nero. Odessa è una delle mete turistiche più apprezzate in tutta l’Europa orientale e il motivo è molto semplice: la città, famosa ...

Slow Food : Alla scoperta del patrimonio gastronomico dell’Europa centrale : Venezia (Italia), Dubrovnik (Croazia), Brno (Repubblica Ceca), Kecskemét (Ungheria), e Cracovia (Polonia), le cinque città coinvolte nel progetto, sono state mappate per individuare i prodotti più rappresentativi del patrimonio gastronomico locale. Brno ha scelto la mela Panenské Ceské, una varietà particolarmente resistente e saporita, dotata di ottima conservabilità e adatta al consumo diretto. La Croazia punta sulla Malvasia di Dubrovnik, un ...

Visite guidate in notturna a Monreale - Alla scoperta di Duomo e Chiostro : Torna Monreale by night, il suggestivo itinerario di visita che mette insieme il Duomo e il Chiostro, grazie alla collaborazione sinergica tra la Basilica Cattedrale di Monreale, la Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Siciliana, con il concessionario CoopCulture (che da dicembre 2017 gestisce i servizi aggiuntivi del Chiostro dei benedettini). Il percorso di visita guiderà gli spettatori ...

Organizzazione criminale scoperta dAlla GdF - arresti a Roma e L'Aquila : L'Aquila - Gli uomini della Fiamme Gialle Romane stanno eseguendo, nelle province di Roma e L’Aquila, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 9 persone accusati di essere i componenti di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio e auto riciclaggio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina e condotte dal Gruppo Tutela Mercato Capitali del ...

Alla scoperta delle rocce più antiche dei pianeti Terra e Marte : le analogie sedimentarie con il pianeta rosso : In uno studio condotto sulle sabbie idrotermali provenienti da un deposito al largo dell’isola di Panarea, sono stati analizzati i cd. “iron-ooids”, ovvero granelli di sabbia con un nucleo e una corteccia esterna di lamine concentriche costituite da minerali di ferro. DAlla ricerca è emerso un eccezionale, unico ritrovamento di un deposito di iron-ooids ancora in formazione sul fondo del mare ad una profondità di 80 metri su un’area ...

“Contest-Azioni” : Alla scoperta dell’Agenda 2030 tra incontri - laboratori e attività green : E’ partito domenica 12 maggio, con la Festa della Mamma alla Centrale del Latte di Roma, e proseguirà per tutto il mese di maggio, tra istituti scolastici e ludoteche, il progetto Fai la Differenza, C’è… Contest-Azioni”, che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità attraverso un’iniziativa che promuoverà l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta, la pace e la ...

Whatsapp - scoperta una fAlla : cosa è successo e come aggiornare il sistema : Whatsapp ha scoperto una falla nel proprio codice che consentiva di installare uno spyware su Android e iOS semplicemente chiamando la vittima. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il software era in grado di installarsi nel sistema operativo attraverso le chiamate vocali, senza lasciare traccia e senza aver bisogno che l'utente rispondesse al telefono. Una volta installato, il virus può accedere alla fotocamera e al microfono dello ...

Fascination of Plants Day : Alla scoperta del misterioso e affascinante mondo delle piante : Il 18 maggio sarà celebrata la quinta giornata internazionale del “Fascination of Plants Day” 2019 (FoPD 2019) che nasce sotto l’egida dell’European Plant Science Organization (EPSO) e coinvolge scienziati da tutto il mondo impegnati nello studio delle piante. L’obiettivo di questa iniziativa è avvicinare il grande pubblico al misterioso e affascinante mondo delle piante e delle scienze vegetali, che svolgono un ruolo di ...