Alimentazione | facciamo chiarezza

vanityfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Alleati e nemici a tavola: con l’aiuto di Nicola Sorrentino, specialista in Scienza dell’e dietetica, abbiamo realizzato un pratico vademecum in 13 punti VERO L’acqua è un salvatutto La base di ogni dieta vincente è l’acqua, che rappresenta l’80% del fabbisogno quotidiano di nutrimento. Solo il 20% è cibo. Bere sempre, bere tanto, bere bene. Scegliere preferibilmente acque povere di sodio. L’acqua fa digerire, regala senso di sazietà se ingerita prima dei pasti, aiuta la naturale depurazione. FALSO Caffè e tè rendono nervosi Caffeina e teina hanno la stessa composizione chimica. Non sono sostanze nocive, anzi: la caffeina favorisce la concentrazione e l’energia mentale. Attenzione a non superare i 300 mg al giorno, pari a 4-5 caffè. Il più leggero è quello ristretto del bar, che contiene circa 40 mg di caffeina, contro gli 80 della moka e gli oltre 100 dell’americano. ...

giulia1250 : @geompatrizia1 @AE_Italia Non occorre spaccargli la faccia Purtroppo qst è il sistema. Basta Nn consumareLatte e d… - Manuela15945617 : RT @Almi__C: Noi qua non facciamo distinzioni di nessun tipo. Qualunque razza, qualunque forma di religione, qualunque sia la tua alimenta… - ale_ciarrox98 : RT @Almi__C: Noi qua non facciamo distinzioni di nessun tipo. Qualunque razza, qualunque forma di religione, qualunque sia la tua alimenta… -