Al Bano e Romina di nuovo insieme su Instagram | sfida alla Lecciso

Romina Power va in vacanza ma non con Al Bano : Romina Power è stata beccata in una vacanza solitaria: infatti la showgirl pare si sia concessa qualche giorno di relax senza Al Bano. Romina Power è una donna che non ama stare ferma e, anche se da poco è tornata in Italia, ha già deciso di partire per concedersi qualche giorno di relax in dolce compagnia. Ciò che risalta agli occhi è sicuramente l'assenza di Al Bano.-- Romina, anche se è da poco che è tornata in Italia, ha già deciso ...

Romina Power dimentica Al Bano e da Mara e si scatena : Mara Venier finisce questa Domenica In ospitando Romina Power che è apparsa decisamente in forma. Piena di energia, la Power entra negli studi Rai, per l’ultima puntata di Domenica In, con la figlia Romina Jr. Le due si esibiscono in un Despacito scatenato. Assenti gli altri due figli di Al Bano e Romina: Crystel, incinta al settimo mese del secondo figlio, che non ha potuto affrontare il viaggio dalla Croazia dove vive con il ...

Al Bano sorprende : ‘Non escludo che tra me e Romina ci sia un ritorno di fiamma’ : Al Bano Carrisi lo scorso 21 maggio ha compiuto 76 anni. Il Leone di Cellino durante una recente intervista, è tornato a far sognare i suoi fan in merito ad un possibile riavvicinamento con Romina Power. Il cantante pugliese nelle scorse ore è intervenuto ai microfoni di Radio2 nella trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora. Nel corso dell’intervista Al Bano ha parlato più volte della scomparsa di sua figlia Ylenia in quel di New ...

AlBano Carrisi e Romina Power - viene giù tutto : "Ritorno di fiamma - come tra Belen e De Martino" : Non è mai finita finché non è finita. Albano Carrisi, in ossequio al detto, regala nuove, clamorose speranze agli inguaribili romantici che sperano in un riavvicinamento sentimentale tra lui e la sua prima moglie Romina Power. Intervistato a Un giorno da Pecora su Radiouno Rai, il 76enne cantante di

"Un ritorno di fiamma? È successo anche fra Belen e Stefano". Al Bano torna a parlare della love story con Romina Power - : Carlo Lanna C'è ancora amore Romina Power e Al Bano? il cantante si rivela in un'intervista È una vera soap-opera la vita di Al Bano e Romina Power. E il celebre cantante di Cellino San Marco, intervenuto a "Un giorno da Pecora”, torna a parlare del legame che ha con l’ex moglie e con la sua famiglia allargata. Lo spettro della figlia scomparsa a New Orleans però appare molto spesso. "Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni ...

Al Bano : «Quegli anni favolosi con Romina» : Al Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina story«Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo rispetto, siamo nella fase del grande rispetto: quando un uomo e una donna diventano padre e madre non devono mai sgarrare». AlBano Carrisi, ...

Al Bano con Romina ci sono stati anni favolosi ora c’è rispetto : Al Bano è stato ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, e ha parlato del suo grande amore con Romina Power e delle varie tappe che ha conosciuto, come ogni lunga relazione che si rispetti. Un amore lungo e tormentato, segnato profondamente dalla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, datata 1994. «Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio ha detto il ...

AlBano : “Romina - anni favolosi e buio. Ubriacato? Tre volte in tutto” : Albano a ruota libera: “Romina, anni favolosi e notte buia. Ubriacato? Tre volte, l’ultima nel 1984” Albano Carrisi a ruota libera. Il cantante salentino si è confidato al programma radiofonico di Rai Radio Uno Un Giorno da Pecora, rilasciando interessanti dichiarazioni: prima le parole su Romina Power, sua ex storica, poi curiosi aneddoti sulle sue […] L'articolo Albano: “Romina, anni favolosi e buio. Ubriacato? ...

Al Bano : ‘Romina Power? Abbiamo avuto anni favolosi e poi la notte buia del divorzio’ : “Dove c’è l’amore c’è sempre il miracolo. Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo rispetto”: così Al Bano ha commentato lo stato della sua relazione con Romina Power, la sua famosissima ex moglie con cui ha condiviso tanti anni di carriera e vita. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che ...

Al Bano : "Con Romina anni favolosi - ora siamo nella fase del rispetto" : Al Bano Carrisi è stato l'ospite della puntata di ieri di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40 con la conduzione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ecco cosa ha detto il cantante a proposito del tormentato rapporto con Romina Power: “Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo ...

Al Bano riceve gli auguri di Loredana e Romina - : Francesca Rossi Al Bano Carrisi, il “leone di Cellino”, racconta di aver ricevuto gli auguri di compleanno dalle donne della sua vita, Loredana e Romina e parla dei suoi progetti Al Bano Carrisi ha compiuto 76 anni il 20 maggio, ma la sua vita intensa non smette di appassionare ammiratori e curiosi. In collegamento nel giorno del suo compleanno con il programma di Rai Uno “La Vita In Diretta”, il cantante pugliese ha raccontato ...

La vita in diretta - Al Bano si lascia andare : Lecciso e Romina - chi mi ha fatto gli auguri prima : “La prima telefonata è stata di Loredana alle 00:07 di ieri notte, poi è arrivata anche quella di Romina". Così Al Bano Carrisi, che oggi festeggia il suo 76esimo compleanno, rivela le prime telefonate di auguri ricevute dalle donne della sua vita. In collegamento con La vita in diretta, il program

AlBano compleanno : Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto gli auguri prima : Albano compie gli anni e rivela chi gli ha fatto prima gli auguri tra Romina e Loredana Oggi lunedì 20 maggio, Albano Carrisi compie settantasei anni. Il grande cantante italiano, continuamente al centro del gossip per la sua situazione sentimentale che lo vedrebbe “diviso” tra Romina Power e Loredana Lecciso, è intervenuto nella puntata de La […] L'articolo Albano compleanno: Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto gli auguri ...

AlBano Carrisi - la bomba su Romina Power : "Finalmente - dopo 7 anni". Trema la Lecciso? : In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente Albano Carrisi ha rivelato che la sua ex moglie Romina Power tornerà a vivere in Italia dopo anni passati all'estero. Nel corso dell'intervista Albano ha confessato apertamente che dopo 7 anni passati in California la nostalgia della cantante s