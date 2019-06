Ag Meret | “Grande impatto con la realtà Napoli | ha ampi margini di miglioramento”

forzazzurri

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Andrea Pastorello, agente di Alexha parlato a Radio Tmw del suo assistito. Le sue dichiarazioni : U21? L’Europeo è una grande vetrina. Ha fatto una buona annata, non cominciata bene per via dell’infortunio ma ha dimostrato qualità tecniche e morali di altissimo livello. Ora questo Europeo sarà l’occasione per confermare quanto di buono ha fatto vedere. E’ maturato ulteriormente a, sorprendente l’con unacomunque complicata, a dimostrazione delle sue grandi qualità. E’ un portiere che ha ancoradi miglioramento, lo metto tra i primi 5 in Europa e nel mondo”. Leggi anche : Clamoroso, Hamsik potrebbe lasciare la Cina per una squadra Europea, i dettagli Allenatore Primavera – Ilannuncia l’allenatore della prossima stagione. Il tweet Pallone Chons 2020 – Le prime immagini della sfera dei top ...

attilio_bn : @MammaUltra @SpudFNVPN Io spero prendano Cavani. Ma dopo tutti questi anni è chiaro che la politica del Napoli abbi… - MondoNapoli : ESCLUSIVA MN - Parla Di Fusco: 'Meret grande talento. Ecco cosa mi aspetto da Ancelotti. Su Insigne e Sarri...' -… - 1926pe : @Meret_Alex @trippier2 @manolas @GhoulamFaouzi @Piotrzielinski @allan @FabianRP52 @HirvingLozano70 @MauroIcardi… -