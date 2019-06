Affare Lukaku | il Napoli non ci ha mai pensato

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Questa mattina la Gazzetta dello Sport raccontava di un interessamento delper l’attaccante del Manchester United. Oggi però si sono levate alcune voci che sconfesserebbero la possibilità di un. Su Twitter Carlo Alvino scrive che il club di De Laurentiis “non ha mai. E nemmeno mai ci penserà”. Lo definisce un obiettivo assolutamente fuori portata per il club, nonostante la possibilità di accedere al Decreto Crescita. Secondo Alvino il mercato delpunta su altro e “ci sarà bisogno di tempo per chiudere”. Anche Valter De Maggio, sulla radio ufficiale delha dichiarato di non avere riscontri sull’interessamento per l’attaccante. Il profilo che cerca ilè quello di un attaccante forte, giovane e gli indizi portano tutti a Lozano e, in seconda battuta a Rodrigo. L'articolo: ilnon ci ha maisembra essere ...

