«Ad Astra» | trailer | Brad Pitt astronauta cerca il padre nello spazio

(Di mercoledì 5 giugno 2019) A settembre al cinemasi sdoppia e arriva: dopo l’estate la star arriverà sul grande schermo in due pellicole da protagonista. Oltre a C’era una volta a Hollywood, insieme a Leonardo DiCaprio,vestirà il casco e la tuta danel ruolo principale di Ad. Il film, diretto dall'eclettico James Gray - che spazia dal thriller I padroni della notte al film di costume C’era una volta a New York all'avventura storia Civiltà perduta - è una pellicola di fantascienza, tratta dal racconto Heart of Darkness e adattato dallo stesso regista con Ethan Gross (Fringe), mentre nella produzione figura anche lo stessocon la sua Plan B Entertainment. Adsegue la storia dell’ingegnere spaziale Roy McBride () impegnato in una spedizioneprofondo ai confini del sistema solare ...

