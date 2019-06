Accordo Fca-Renault | la Reuters | “Verso il sì del governo francese” 

Fca-Renault - la Reuters : “Raggiunto l’Accordo con il governo francese” : Fiat Chrysler avrebbe raggiunto un accordo con il governo francese sui termini per la fusione con Renault, in attesa che il Cda di quest’ultima, in corso, si pronunci su tutta l’operazione. Lo riferiscono a Reuters due fonti vicine al negoziato. La Francia possiede il 15% di azioni di Renault....

Motori – Fusione FCA-Renault - l’Accordo potrebbe saltare : Fusione FCA-Renault, l’accordo potrebbe saltare, i Consiglieri Nissan presenti nel cda Renault si astengono al momento della votazione Come già detto precedentemente nella giornata di oggi si terrà la seduta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere e votare la Fusione con l’italo-americana Fiat Chrysler Automobiles. Durante la prima votazione, avvenuta meno di un ora fa, i due Consiglieri Nissan Yu ...

Motori – Mega Accordo FCA-Group Renault - ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

Motori- mega Accordo FCA-Group Renault - ecco la proposta ufficiale del marchio italo-americano : mega accordo FCA-Group Renault, ecco la proposta ufficiale del marchio italo-americano nei confronti dell’asse franco-nipponico La proposta del Gruppo FCA Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha inviato in data odierna una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una aggregazione delle rispettive attivita` nella forma della fusione 50/50. La proposta di FCA fa seguito a iniziali dialoghi ...

Fca-Renault - Accordo vicino : verso un gruppo da 33 miliardi : Si va verso un’aggregazione tra il gruppo italo-statunitense e il colosso franco nipponico. Una capitalizzazione finanziaria da 33 miliardi di euro per affrontare il salto all’elettrico, i maggiori controlli sulle emissioni e gli investimenti tecnologici verso la guida autonoma...

FCA : Mike Manley non si nasconde - l’azienda non naviga in buone acque - l’Accordo con PSA è possibile : FCA: Mike Manley non si “nasconde” e va “dritto al punto”, siamo interessati al pianale per le elettriche sviluppato dal gruppo PSA Mike Manley, CEO del gruppo FCA, non si nasconde dietro l’incomprensibile retorica tipica dei manager che vogliono evitare argomenti scomodi, ma va dritto al punto, e a costo di creare instabilità sul mercato azionario aziendale, dice apertamente che il Gruppo FCA è intenzionato ...

FCA e PSA più vicini ad un Accordo? Manley punta all’elettrico di Peugeot e DS : Il CEO del Gruppo italo-americano svela una possibile carta da giocare per non rimanere indietro sulla tecnologia elettrica Nelle scorse settimane si è parlato più volte di una possibile fusione o collaborazione tra il Gruppo FCA e i francesi PSA, anche se l’argomento è passato dopo pochi giorni in secondo piano con l’entrata in scena di altri possibili scenari. Ora però, nel corso di una conferenza con gli azionisti, Mike Manley, CEO di ...

FCA Dieselgate - l’Accordo prevede 800 milioni di sanzione : Dieselgate FCA, negli Stati Uniti si chiude ufficialmente un accordo che prevede una sanzione di 800 milioni di dollari per archiviare il caso Dieselgate FCA, per chiudere il caso sulle emissioni dei motori diesel, la Corte USA propone un accordo: la Fiat Chrysler Automobiles pagherà 800 milioni di dollari per archiviare il caso, la cifra era stata concordata in gennaio tra FCA e le autorità americane. La Corte statunitense oggi ratifica ...

Fca chiude caso emissioni in Usa. Via libera Corte all'Accordo da 800 milioni : TORINO - L'accordo per chiudere il caso sulle emissioni dei motori diesel e del mancato rispetto delle norme americane ha avuto il via libera della Corte Usa: Fiat Chrysler Automobiles pagherà intorno ...

Fca - ok dalla Corte Usa ad Accordo su emissioni : Fca ha raggiunto negli Stati Uniti un accordo che chiude la Class Action sulle emissioni dei motori diesel. Lo rende noto l'azienda. L'intesa ha un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari. ...

Fca - Accordo negli Usa sul dieselgate : pagherà 800 milioni di dollari : MILANO - Fca chiude il contenzioso sul dieselgate negli Stati Uniti. L'azienda ha raggiunto in Usa un accordo che chiude la Class Action sulle emissioni dei motori diesel. Lo rende noto l'azienda In ...

Renault e Peugeot si contendono l'Accordo con FCA : Secondo Bfm Business, «le discussioni tra Peugeot ed Fca si intensificano su argomenti finanziari e operativi», ma «il costruttore francese resta molto prudente di fronte a un dossier complesso». Nel ...

Gruppo FCA - Manley : Accordo con Tesla di durata pluriennale : L'accordo siglato dal Gruppo FCA e Tesla per unire le rispettive flotte e quindi ridurre le emissioni medie dei modelli talo-statunitensi ha una durata pluriennale. "Andrà avanti per gli anni a venire, confermo che l'accordo è su più anni", ha spiegato l'amministratore delegato Mike Manley nel corso dell'assemblea degli azionisti in corso ad Amsterdam. Il top manager, però, non ha dato indicazioni sulle cifre: "Il costo ...

Il Gruppo PSA archivia Accordo con FCA : il suo vero obiettivo è un Gruppo premium? : PSA potrebbe puntare ad un noto Gruppo premium britannico per sferrare un’offensiva epocale al settore automotive Poco tempo fa avevamo parlato di un possibile accordo-fusione tra il Gruppo PSA e FCA che avrebbe portato alla nascita di una delle realtà più importanti del settore automotive, in grado di competere per volumi di vendita con le regine del settore, ovvero Volkswagen e Toyota. Il Gruppo PSA ha già avviato da un po’ di tempo una ...