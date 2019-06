A Noa ho voglia solo di dire grazie

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) C’è una parola che non si osa pronunciare, forse nemmeno pare concepibile all’impatto con la drammatica vicenda di Noa Pothoven, la diciassettenne olandese che ha scelto di morire perché, dopo due stupri subìti a 11 e a 14 anni, il suo corpo e la sua mente non avevano più la forza né il desiderio di vivere. Le parola è gratitudine, e so che suoni come un ossimoro in questo caso. In rete, in tv, sui giornali si alternano i commenti e le esternazioni, accumunate per la maggior parte dal giudizio pesantemente negativo contro la sua decisione, contro lo stato olandese, accusato di aver praticato l’eutanasia (cosa non vera come spiega Marco Cappato, attivista radicale da sempre impegnato, insieme a Mina Welby e Beppino Englaro, nella civilissima lotta per l’autodeterminazione a morire con dignità), contro i suoi genitori che sono stati partecipi, alla fine, del suo volere. ...

