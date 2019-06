343 Industries spiega perché Halo Infinite si sta facendo attendere

La serie dedicata ad Halo di Showtime ha il pieno supporto da parte di 343 Industries : Recentemente abbiamo assistito alla polemica scatenata dal film DOOM Annihilation, opera dalla quale persino i ragazzi di id Software hanno tenuto le distanze. Fortunatamente sembra che la serie TV di Halo ( Showtime ) non subirà lo stesso destino.Come riporta Gamepur, 343 Industries ha infatti espresso il pieno supporto alla serie (ora in lavorazione) dedicata al leggendario Master Chief e durante una recente intervista, il producer Kiki Wolfkill ...

343 Industries : gli sviluppatori di Halo ammettono di aver affrontato "problemi crescenti" nel corso degli anni : 343 Industries è stata fondata nel 2007 per dirigere il franchise di Halo dopo che Microsoft e Bungie hanno concluso i loro rapporti.Tuttavia, i giochi condotti da 343 sono stati alquanto controversi. Alcuni fan si sono divisi sui cambiamenti che la compagnia ha apportato alla serie, sia per quanto riguarda gli aspetti del gameplay, sia per i cambiamenti alla trama. Innegabilmente, la popolarità della saga si è in qualche modo indebolita ...