Zapata-Napoli | l’agente rompe il silenzio | “Accordo col Napoli? C’è la disponibilità ma…”

Calciomercato Napoli - Zapata nel mirino - fissato il prezzo : pronte 6 cessioni per finanziare il colpo : Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino, fissato il prezzo: pronte 6 cessioni per finanziare il colpo Calciomercato Napoli, Zapata nel mirino. Vi abbiamo già anticipato di come il Napoli si stia muovendo per aggiucarsi un attaccante di qualità. I nomi più quotati restano quelli di Rodrigo del Valencia, Hirving Lozano del Psv e Duvan Zapata dell’ Atalanta. Per quest’ ultimo, secondo Gianluca Di Marzio, nel corso della ...

Atalanta - Mancini e Zapata via? Due squadre sul difensore - il Napoli vicino al colombiano : Stagione fantastica, ad un passo dalla vittoria della Coppa Italia e con lo storico traguardo della qualificazione in Champions League raggiunto. Per l’Atalanta l’obiettivo è costruire una squadra all’altezza della prossima stagione, così come confermato dal presidente Percassi qualche giorno fa. Calciomercato Juventus, la bomba di Di Marzio: si pensa ad un clamoroso ritorno Ma è sul mercato in uscita degli orobici che ...

CorSport : Trippier e Zapata nel mirino del Napoli - spunta anche Valverde : Antonio Giordano sulla Corriere dello Sport ci parla del Napoli che verrà Oggi come ieri e come domani, il Napoli guarderà lontano, inseguirà la “meglio gioventù” in giro sul mercato, getterà il proprio ponte sul futuro e si lancerà in quel macro-universo elettrizzante, nel quale vive e dal quale non vuole uscire Non sarà sconvolgente questo mercato del Napoli, ma sarà accorto a riempire le lacune della squadra e a darle maggiore ...

Mercato Napoli - possibile ritorno di Zapata : le parole del suo procuratore : Mercato Napoli, possibile ritorno di Zapata: le parole del suo procuratore Mercato Napoli Zapata| Fernando Schena, procuratore di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24. L’agente del colombiano si è soffermato su un possibile ritorno in azzurro del proprio assistito. Queste le dichiarazioni dell’agente di Zapata “ritorno al Napoli? ...

Napoli-Atalanta 1-2 - con Zapata e Pasalic : nerazzurri quarti e in zona Champions : La cabala da queste parti ci andrà a nozze: Mertens beffa Gollini appoggiando in rete con il gluteo. È soltanto il primo tempo e al Napoli non basta per ritrovare la vittoria nell'aprile nero di ...

Napoli-Atalanta 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Zapata determinante [FOTO] : 1/33 Cafaro/LaPresse ...

