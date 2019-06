Xiaomi Mi 9 riceve l’attenuazione DC con la nuova MIUI 10 Stabile

Doccia gelata per 7 Xiaomi Redmi che non riceveranno più aggiornamenti - la lista : Davvero una brutta notizia per un buon numero di possessori di device della serie Xiaomi Redmi: smartphone non di recente uscita ma che, a differenza di quanto sperato, non riceveranno aggiornamenti software importanti come la MIUI 11 e naturalmente neanche le relative beta. Molta incertezza pure riguarda gli update minori di sicurezza su base mensile. Insomma, tutt'altro che una lieta novella pure per molti lettori di OM legati al ...