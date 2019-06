Volo costretto ad atterraggio d' emergenza | fermato albanese 29enne

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Federico Garau Fondamentale l'intervento di una donna a bordo, che è riuscita a far sfogare lo straniero e ad impedire che continuasse ad accanirsi contro il padre: ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Pescara Paura durante la giornata di ieri per i passeggeri a bordo di unBlue Panorama decollato da Tirana intorno alle 16:45 e diretto all'aeroporto Roma-Fiumicino. Un passeggerodi 29 anni, O.P., ha infatti dato in escandescenze subito dopo la partenza, creando dei disagi che hannoil pilota a far atterrare il velia Pescara (aeroporto d'Abruzzo). Lo straniero ha iniziato ad inveire contro i passeggeri ed a rivolgere loro pesanti minacce, divenendo in breve tempo completamente fuori controllo. Così tanto che, pochi minuti dopo, ha iniziato a prendersela anche col padre, seduto accanto a lui, preso brutalmente a pugni in faccia. Il ...

