Volley femminile | Nations League 2019 Primo contatto con l’Olanda | rivale delle azzurre

(Di martedì 4 giugno 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DELLADI(SI COMINCIA ALLE ORE 11.30) Farci l’occhio, iniziare ad abituarsi al colore arancione dall’altra parte della rete, anche se le attrici protagoniste cambieranno da qui ad agosto e ne arriveranno di più brave e pericolose per il progetto olimpico dell’Italia di Mazzanti. Questo, oltre la sesta vittoria in, l’obiettivo della squadra azzurra che oggi inizia la sua avventura nella terza settimana di gare della VNLall’Hong Kong Coliseum, il Palasport dove lo scorso anno scoccó la scintilla azzurra che diede l’inizio alla lunga estate/autunno culminata con l’argento mondiale. Dici Olanda e il pensiero non può non correre al torneo di qualificazione olimpica in programma a Catania dal 2 al 4 agosto in cui saranno proprio le olandesi, oltre alle più modeste Belgio e Kenya, ...

