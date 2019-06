Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Olanda 3-1 | PAGELLE Sorokaite e

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Olanda 3-1 - sesto successo delle azzurre! Sorokaite e Pietrini ancora protagoniste : Comincia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana nella terza tappa della Nations League 2019 di Volley femminile, in programma questa settimana ad Hong Kong (Cina). Nella sfida di apertura le azzurre hanno raccolto la sesta vittoria nelle prime sette partite superando l’Olanda con il punteggio di 3-1 (25-13; 22-25; 25-19; 25-16) e confermandosi al comando della classifica generale nella prestigiosa competizione ...

LIVE Italia-Olanda 3-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre a corrente alternata ma ancora vincente! Bene Sorokaite e Chirichella

LIVE Italia-Olanda 2-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre in fuga anche le quarto set : 12-7

LIVE Italia-Olanda 2-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Le azzurre si riportano in vantaggio : 25-19 nel terzo set

LIVE Italia-Olanda 1-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Le azzurre tornano a condurre nel terzo set : 14-8

LIVE Italia-Olanda 1-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre distratta e sprecone nel secondo set : 22-25

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre fallose in ricezione nel secondo set : 15-16

LIVE Italia-Olanda 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Sorokaite trascina le azzurre - che dominio nel primo set : 25-13

LIVE Italia-Olanda Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : antipasto di pre-olimpico per le azzurre

Volley femminile - Nations League 2019. Primo contatto con l’Olanda - rivale delle azzurre nella qualificazione olimpica : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DELLA Nations League 2019 DI Volley femminile (SI COMINCIA ALLE ORE 11.30) Farci l’occhio, iniziare ad abituarsi al colore arancione dall’altra parte della rete, anche se le attrici protagoniste cambieranno da qui ad agosto e ne arriveranno di più brave e pericolose per il progetto olimpico dell’Italia di Mazzanti. Questo, oltre la sesta vittoria in Nations League, l’obiettivo della squadra ...

Italia-Olanda Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Olanda DELLA Nations League 2019 DI volley femminile (SI COMINCIA ALLE ORE 11.30) Prosegue questa settimana il programma della Nations League 2019 di volley femminile. La Nazionale italiana si sposta ad Hong Kong (Cina) per disputare la terza tappa della prestigiosa competizione itinerante nella quale si troverà di fronte nell’ordine Olanda, Giappone e Cina. Le ragazze allenate da Davide Mazzanti ...

Volleyball Nations League – Italia Olanda apre il terzo round del torneo femminile : Volleyball Nations League femminile: Italia-Olanda apre il terzo round Scatterà domani il terzo round della Volleyball Nations League femminile 2019, che vedrà la nazionale azzurra impegnata a Hong Kong nella pool 9 insieme a: Olanda, Giappone e Cina. Ad aprire il girone sarà la sfida tra le ragazze di Mazzanti e l’Olanda, match in programma all’Hong Kong Coliseum (ore 11.30 Italiane) con diretta su Eurosport 2 e in differita su NOVE (ore ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia - sotto col trittico asiatico. Sfide a Cina - Giappone e Olanda per inseguire la Final Six : Dopo aver collezionato cinque vittorie in sei partite disputate, l’Italia è pronta per affrontare la terza tappa della Nations League 2019 di Volley femminile: appuntamento a Hong Kong (Cina) dal 4 al 6 giugno. Le azzurre si presentano all’appuntamento forti del primo posto in classifica generale e vogliono proseguire la propria cavalcata per avviCinarsi ulteriormente alla qualificazione alla Final Six, in Asia bisognerà ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Hong Kong - presenti tutte le big : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Hong Kong (Cina) dal 4 al 6 giugno. Le azzurre, reduci da cinque vittorie in sei partite grazie alle quali occupano la prima posizione in classifica, affronteranno l’Olanda, il Giappone e le padrone di casa in un trittico fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six. Non ci ...