Vietato fumare nelle spiagge italiane | multa da 500 euro per chi accende la sigaretta

(Di martedì 4 giugno 2019) Sempre più città di mare, stabilimenti balneari e simili hanno deciso di bandire per tutta l’estate le sigarette in riva al mare. Questo per una serie di ragioni. In primo luogo perché i mozziconi disono tra i rifiuti maggiormente nocivi e tra i più presenti sulla sabbia. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, gli esempi di Sassari e di Savona, che hanno proibito il fumo in spiaggia sanzionando duramente i trasgressori”. Un provvedimento necessario, secondo il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori che “deve essere diffusodi tutta Italia, al fine di tutelare la salute pubblica della collettività”. Di qui l’appello: “Ci rivolgeremo al Ministero dell’Ambiente chiedendo un provvedimento di portata nazionale che normi e vieti espressamente il fumo ...

Domenic89215160 : Vietato fumare in spiaggia, ecco l'ordinanza: 500 euro di molta a chi la viola - Affaritaliani : Vietato fumare in spiaggia, ecco l'ordinanza: 500 euro di molta a chi la viola - BandiniClaudio : RT @leggoit: Ladispoli, vietato fumare in spiaggia: multa da 500 euro per chi accende la sigaretta -