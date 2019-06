VIDEO – Compleanno Insigne | 3 gol per celebrare il capitano

Buon Compleanno Pippo - il promo in onda su Rai 1 (VIDEO) : La data è segnata sul calendario: 7 giugno 2019, giorno in cui Rai 1 stenderà il tappeto rosso per Pippo Baudo in una prima serata di festa celebrando gli 83 anni del conduttore-pilastro del piccolo schermo. Sulla prima rete Rai è in onda un particolare spot promozionale diverso dal solito, moderno, fuori dai soliti cliché dei promo più classici.Il conduttore non è presente, non c'è neanche la tipica voce fuori campo a ricordare ...

Juve - festa per il compleanno di Barzagli : compagni scatenati [VIDEO] : compleanno Barzagli – La Juventus è tornata ad allenarsi dopo qualche giorno di riposo, giornata importante per i tifosi bianconeri, oggi è il compleanno di Andrea Barzagli, 38 anni per il difensore che ha annunciato il ritiro dal calcio al termine della stagione. compagni di squadra scatenati nello spogliatoio, principalmente l’attaccante Paulo Dybala, festa a sorpresa con palloncini, stelle filanti e pistole spara-coriandoli. ...

Fendi celebra il compleanno di Chiara Ferragni con un VIDEO sulla sua famiglia : Imprenditrice digitale di successo, testimonial per brand di rilievo come Pomellato e Lancôme, CEO del suo brand, madre e non solo, Chiara Ferragni oggi ha da festeggiare molto più del suo compleanno: la celebre influencer oggi compie 32 anni e, in particolare negli ultimi due, ha raggiunto una lunga serie di traguardi, dalla carriera alla famiglia. Quello con i suoi cari, dal marito Fedez alle sorelle, è un legame unico che nutre e dà ancora ...

Buon compleanno Barbara D'Urso - al Grande Fratello si festeggia con il VIDEO di Dolceamaro : Buon compleanno Barbara D'Urso . La regina del Grande Fratello 2019 ha festeggiato in diretta allo scoccare della mezzanotte ballando sulle note di Dolceamaro , la nuova hit in collaborazione con ...

Gianni Morandi ha realizzato un VIDEO di buon compleanno a una sua fan sfegatata : Gianni Morandi dimostra sempre di regalare delle sorprese inaspettate al suo pubblico, con il quale ha instaurato un rapporto speciale in oltre cinquant'anni di carriera. Non mancano gli impegni lavorativi per il cantautore emiliano che, nonostante ciò, trova il tempo per rispondere ai fan che suoi social gli fanno delle richieste. Morandi si è distinto per la sua capacità di farsi amare da quattro generazioni e, a differenza di altri artisti, ...