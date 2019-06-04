Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA; IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. TRAFFICATA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A 1 Roma NAPOLI, CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E QUELLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE TRA L’USCITA PER LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A1; CODE RESIDUE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SU MOLTE ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA; I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SUL RACCORDO ANULARE, CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SUL RACCORDO ANULARE, CON LUNGHE CODE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: NEL DETTAGLIO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA SALARIA E PONTINA E PROSEGUENDO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALLA VIA DEL MARE; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA; IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 04 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI ...