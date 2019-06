Valentina Vignali | prime parole dopo il Gf | le critiche e il sostegno dei fan

Grande Fratello - Valentina Vignali diffidata prima della diretta : "Quella fogna - si deve sciacquare la bocca" : Polemiche e veleni al Grande Fratello prima della diretta della semifinale di lunedì sera. Francesca Cipriani, giunonica opinionista ospite fissa dei talk di Barbara D'Urso, ha diffidato ufficialmente Valentina Vignali a nominarla e a parlare (male) dei lei. La vulcanica giocatrice di basket e star

“Com’è davvero il sedere di Valentina Vignali”. Dalla perfezione social alla realtà : Tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali non scorre buon sangue. Nonostante il chiarimento all’interno della casa del Grande Fratello 2019 qualche settimana fa che si è in realtà concluso con un nulla di fatto, l’ex pupa de La pupa e il secchione ed ex gieffina e nuovamente sul piede di guerra. La cestista rinchiusa nella casa avrebbe continuato a parlare male e le per lei è scattata la diffida. L’ennesima, dopo quelle ...

GF 16 - Francesca Cipriani diffida Valentina Vignali : 'Donna rozza e volgare' : Nonostante si siano chiarite nella Casa del Grande Fratello qualche settimana fa, Francesca Cipriani e Valentina Vignali continuano a punzecchiarsi a distanza. Dopo aver sentito la giocatrice di basket parlare ancora di lei davanti alle telecamere, la bionda showgirl ha deciso di usare Instagram per informare tutti della sua intenzione di diffidare la ragazza. L'ex naufraga, inoltre, ha attaccato la concorrente del reality anche sull'aspetto ...

Gf - Francesca Cipriani attacca Valentina Vignali - : Francesca Ajello Francesca Cipriani ha attaccato ancora Valentina Vignali: la showgirl è pronta a diffidare l'ultima eliminata del Grande Fratello dopo aver sentito che la cestista continua a parlare di lei usando termini poco edificanti Francesca Cipriani ha attaccato sui social, ancora una volta, Valentina Vignali. Dopo aver sentito la cestista, ultima eliminata della casa del Grande Fratello, parlare di lei in maniera ...

Grande Fratello 2019 : Valentina Vignali incontra il fidanzato : Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo: l’incontro in diretta al GF 16 Questi ultimi giorni sono stati particolarmente complicati per Valentina Vignali. Il motivo? La giovane concorrente del Grande Fratello 2019 non ha ricevuto un segnale da parte sua nemmeno per il suo compleanno, mandandola completamente in crisi. Difatti la ragazza ha iniziato a pensare di aver avuto alcuni atteggiamenti sbagliati che potrebbero aver indispettito il ...

Grande Fratello 16 : la sorpresa di Lorenzo Orlandi - fidanzato di Valentina Vignali : "Ti amo" (video) : Valentina Vignali, nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', riceve una sorpresa dal fidanzato Lorenzo Orlandi. La cestista avrebbe dovuto ricevere una telefonata dal compagno per chiarire, una volta per tutte, l'amicizia con Daniele. Al termine del countdown di 30 secondi, però, il telefono è rimasto muto. Grande Fratello 16, Valentina Vignali perde 764 follower al giorno su ...

Grande Fratello 16 - Francesca Cipriani diffida Valentina Vignali : "Donna rozza e volgare..." : Che fosse il Grande Fratello delle diffide, già lo sapevamo.La destinataria di questa nuova diffida, che, come sappiamo, è un atto con il quale si inoltra un avviso formale affinché una persona non commetta una determinata azione, è nuovamente Valentina Vignali: che questo Grande Fratello stia causando alla cestista e social influencer 28enne, qualche grattacapo legale di troppo, anche questo, è un fatto ampiamente noto.prosegui la ...

Valentina Vignali in crisi col fidanzato : “Fuori non è tutto ok” : fidanzato Valentina Vignali: vuole lasciare la sportiva? Il motivo spiegato dalla ragazza al Grande Fratello Valentina Vignali ha trascorso una settimana difficile al Gf 16. Cosa le è successo? Ha ricevuto dei segnali che farebbero pensare a un’imminente fine della sua relazione col fidanzato. A quest’ultimo non sarebbero piaciute le attenzioni che Valentina avrebbe riservato […] L'articolo Valentina Vignali in crisi col ...

GF - Valentina Vignali in pensiero per il suo fidanzato - : Francesca Galici Da quando è iniziato il Gf 16, il fidanzato di Valentina Vignali non è mai apparso in video e non ha nemmeno mai fatto in modo di recapitarle un messaggio. Il suo atteggiamento con Daniele lo ha infastidito? Valentina Vignali è una delle protagoniste del Gf 16. La cestista ha dimostrato fin dall'inizio di avere un carattere forte, tanto da aver innescato numerose polemiche all'interno della casa del Grande Fratello. ...

Grande Fratello - la furia di Valentina Vignali : "Spacco tutto!" : La tensione in casa è alle stelle e Valentina Vignali se la prende con gli autori del Grande Fratello.-

Grande Fratello - crisi isterica di Valentina Vignali : trova il water sporco - finisce male : Dopo due mesi dall'inizio del reality i concorrenti chiusi nella casa del Grande Fratello - lo show condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 - iniziano ad avere i primi momenti di grave tormento. È quanto è capitato a Valentina Vignali, che ha avuto una reazione totalmente inaspettata dagli autori del

GF 16 - Valentina Vignali furiosa : 'Basta - se non cambiate spacco tutto' : Valentina Vignali è sicuramente una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello. La ragazza è stata diffidata sia dal suo ex, Stefano Laudoni, che da Francesca Brambilla, presunta amante del suo ex. All'interno della casa la donna non ha avuto molti litigi con gli inquilini, ma soltanto alcuni piccoli screzi con Martina. Nelle scorse ore, la famosa influencer ha dato i numeri per via di alcune canzoni trasmesse ...

GF16 - Valentina Vignali e la paura di aver perso il fidanzato fuori dalla casa (il video) : Grande Fratello, Valentina Vignali ha paura di aver perso la sua storia d’amore fuori dalla casa Ieri è stato il compleanno di Valentina Vignali. E la ragazza l’ha festeggiato insieme agli altri inquilini della casa. In questa occasione la giovane ha anche ricevuto una lettera da parte della madre, la quale ha voluto farle gli auguri … Continue reading GF16, Valentina Vignali e la paura di aver perso il fidanzato fuori dalla casa (il ...

Valentina Vignali preoccupata per il fidanzato : “Non ho fatto niente!” : Grande Fratello, Valentina Vignali angosciata per il fidanzato: lo sfogo Ieri è stato il compleanno di Valentina Vignali. E la ragazza l’ha festeggiato insieme agli altri inquilini della Casa. In questa occasione la giovane ha anche ricevuto una lettera da parte della madre, la quale ha voluto farle gli auguri e i complimenti per il modo in cui sta affrontando questa esperienza. Tuttavia Valentina Vignali si sarebbe aspettata di ricevere ...