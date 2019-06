UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2019

UNA VITA Anticipazioni : cancellazioni e variazioni della soap nei palinsesti estivi di Canale 5 : Triplica l'appuntamento con Una Vita ma solo per questa settimana, cancellate invece la puntate del martedì sera e del weekend. Tutto cambia con il debutto di Bitter Sweet.

UNA VITA Anticipazioni 5 giugno 2019 : Diego uccide Samuel? : Diego si introduce a casa di Blanca per salvarla ma viene scoperto da Samuel. I due fratelli sono arrivati alla resa dei conti e Diego ha una pistola in mano

Il Segreto e UNA VITA oggi 4 giugno non vanno in onda su Rete 4 : serale spostato a sabato : La programmazione de Il Segreto e Una Vita continuerà ad essere caratterizzata da variazioni di palinsesto per tutta la prima settimana di giugno, finendo per modificare le abitudini dei fedeli telespettatori. Già lo scorso martedì sera le due serie iberiche non avevano trovato spazio nella prima e seconda serata di Rete 4 e successivamente erano state spostate al sabato, sempre di sera. Tale decisione verrà riconfermata anche nella giornata di ...

UNA VITA - anticipazioni : ESTEBAN dichiara il suo amore a SILVIA ma… : Tra i nuovi ingressi delle prossime puntate italiane di Una Vita ci sarà anche ESTEBAN Marquez (Jesus Rubio): si tratta di un aitante giovane che si metterà in contatto con SILVIA Reyes (Elia Galera) e le chiederà di favorire attraverso le sue conoscenze la liberazione di Cheque, un soldato ancora prigioniero nelle Filippine a causa della guerra persa dalla Spagna. Col trascorrere dei giorni, ESTEBAN si prenderà una vera e propria ...

UNA VITA Anticipazioni 4 giugno 2019 : Felipe corre in aiuto di Diego : Diego ha bisogno di aiuto per salvare Blanca. Chiede così aiuto a Felipe che accetta e coinvolge Celia.

UNA VITA : Blanca plagiata da una donna mistica - abbandona Diego : Nella soap Una vita, secondo quanto trapela dalle anticipazioni spagnole, ci saranno molti colpi di scena che riguardano Blanca e Diego. I due, ad un certo punto, si allontaneranno a causa di una donna che entrerà nelle grazie di Blanca. Ovviamente, il motivo scatenante della vicina rottura sarà sempre Ursula: questa farà credere che il bambino che aspettava è nato morto. La dark lady, tra l'altro, vorrebbe far ritornare la figlia con Samuel ma ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2019: Blanca è convinta di aver partorito un maschietto, anche se la contadina insiste nel dirle che la sua bambina è morta subito dopo il parto. Diego, intanto, riceve la notizia del decesso della figlioletta ed è distrutto dal dolore. Flora è certa di aver visto il vero Iñigo a La Deliciosa. Arturo confessa a Felipe che chiederà a Silvia di sposarlo. Iñigo posticipa il ...

UNA VITA - anticipazioni spagnole : Trini muore e Celia non fa niente per salvarla : Prima che nella soap Una vita avvenga un lungo salto temporale, succederanno molte cose e molti dei protagonisti non faranno più parte della soap. Tra questi, anche un personaggio molto amato: si tratta della simpatica Trini che, purtroppo, farà una brutta fine: morirà una volta data alla luce la figlioletta che aspettava da Ramon. Ma quello che sorprende è la reazione di Celia,:l'amica non corre in aiuto di Trinidad. La morte di Trini dopo la ...

UNA VITA - trame spagnole : Antonito e Lolita vendono il negozio - Ramon scompare : Le vicende di Una Vita continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 maggio in Spagna, Emilio e Cinta scopriranno la verità su Rafael, mentre Antonito e Lolita saranno costretti a vendere il loro negozio. Infine Ramon scomparirà nel nulla. Una Vita: Rafael è un impostore Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 3 al 7 giugno in Spagna, svelano che ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 giugno 2019 : anticipazioni puntata 735 e 736 di Una VITA di martedì 4 e mercoledì 5 giugno 2019: Diego prega Felipe di aiutarlo a liberare Blanca da Samuel e Ursula; il legale, nell’accettare, chiede a sua volta aiuto a Celia. Intanto ad Acacias tutti parlano della convivenza di Arturo e Silvia; Susana informa la donna del suo disgusto per quello che sta facendo, ma lei riesce a metterla al suo posto. Casilda appare sempre più irresponsabile, cosa che ...

UNA VITA dura di più : la nuova programmazione della soap spagnola : Una Vita dura di più: la soap spagnola terrà compagnia il pubblico di Canale 5 per qualche ora Su Canale 5, la soap Una Vita durerà di più questa settimana. Secondo la nuova programmazione Mediaset, le nuove puntate sui personaggi di Acacias 38 terranno compagnia al pubblico per molto più tempo. Infatti, vedremo iniziare la […] L'articolo Una Vita dura di più: la nuova programmazione della soap spagnola proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA - anticipazioni : Jamie viene ucciso da Samuel - Rosina in carcere : Nuovi episodi di Una Vita ricchi di colpi di scena attendono i fan della soap opera iberica lunedì 3 e martedì 4 giugno su Canale 5, a partire dalle 14:10. Ad Acacias, Samuel in un momento di follia arriverà ad uccidere il padre strangolandolo, esasperato dalla situazione e trainato dalle continue insinuazioni di Ursula. Nel quartiere intanto, è venuta allo scoperto la relazione tra Inigo e Leonor mentre Rosina è in carcere per il suo ...