Un video analizza lo spettacolare trailer di Death Stranding

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Pochi giorni fa abbiamo finalmente ammirato il nuovodell'attesissimodi Hideo Kojima e scoperto la data di uscita del gioco.Ilha lasciato molti a bocca aperta offrendo anche degli spezzoni di gameplay, tuttavia non ha svelato troppo riguardo la storia.A pochi giorni dalla pubblicazione del filmato, ecco arrivare la puntuale analisi ad opera di Digital Foundry che si è soffermata sull'uso del motore di Guerrilla Games che muoverà, il Decima Engine.Leggi altro...

mr_greengold : HomeKit secure video analizza e cripta i video salvandoli in locale. Devo capito bene. Questo per Apple Home. #AppleEvents #WWDC19 - imtaeshook : @retroagust Diventa problematico quando si analizza ogni secondo di un video, ogni dettaglio di una foto o si inven… - PixelFlood_it : Il #trailer giapponese di #DeathStrading racchiude delle scene inedite, in particolare un combattimento tra il pers… -