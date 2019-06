Un politico tedesco favorevole all’accoglienza dei migranti è stato trovato morto

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) Walter Lübcke (foto: UWE ZUCCHI/AFP/Getty Images) Walter Lübcke, un importanteche si era schierato apertamente a più riprese a favore dell’accoglienza deie per questo aveva ricevuto diverse minacce, ènella sua abitazione a Wolfhagen, nel nord dellodell’Assia, in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto riporta la Bbc, Lübcke è deceduto alle 2.30 di domenica notte: due ore prima il figlio lo avevaesanime sul terrazzo di casa (altri giornali parlano del giardino), con una ferita di arma da fuoco alla testa sparata a distanza ravvicinata. La procura tedesca che indaga sul caso non esclude che si sia suicidato, ma l’ipotesi sembra improbabile: sul suo corpo non c’erano residui dello sparo e l’arma dalla quale è partito il colpo non è ancora stata trovata. Secondo il procuratore capo Horst Streiff, si tratta di ...

