Un nuovo trailer pubblicato da Sega chiarisce gli obiettivi per il futuro | offrire

DRAGON STAR VARNIR : nuovo trailer e Screenshot : Zephy, un giovane cavaliere il cui scopo era distruggere tutte le streghe, si ritrova a fare amicizia con loro dopo un evento che gli ha cambiato la vita. Insieme cercano un modo per salvare le streghe dal loro destino maledetto, svelando i misteri del loro mondo, Varneria, lungo il loro cammino. Sono disponibili nuovi Screenshot dei dialoghi per DRAGON STAR VARNIR e un aggiornamento sui profili dei personaggi sul sito ufficiale. Zephy e le ...

La casa di carta 3 - trailer e spoiler : la banda di nuovo insieme per salvare Rio : Dopo il successo delle prime due parti, compresa la vittoria come miglior serie drammatica agli International Emmy Awards, La casa di carta tornerà su Netflix il 19 luglio con i nuovi episodi. Le vicende della terza parte riprenderanno esattamente da dove si è conclusa la seconda. La banda è riuscita a fuggire con il bottino, ma sorgeranno nuovi problemi e sarà necessario ritornare in azione, questa volta non per soldi ma per liberare un ...

Destiny 2 : la nuova incursione Corona del Tormento si mostra in un nuovo trailer : I giocatori di Destiny 2 si stanno preparando a mettere le mani su Penumbra, nuova espansione che sarà presente nel pass annuale de I Rinnegati. Bungie ha deciso però di pubblicare un nuovo trailer dedicato a Corona del Tormento, la nuova incursione in arrivo da domani.Come possiamo vedere dal video che trovate qui sotto, i Guardani dovranno vedersela con le forze dell'Alveare, senza considerare la Caduta di un Re è la prima volta (dopo La Fine ...

La casa di carta 3 - la corsa contro il tempo per salvare Rio : “Dovremo fare un gran casino”. Il nuovo trailer con Berlino : “Dobbiamo salvare Rio“. La nuova missione de La casa di carta 3 (La casa de papel, Money Hist) sembra essere quella di liberare Rio, sorpreso dai militari nel corso della sua fuga-vacanza dopo il colpo alla Zecca spagnola. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della terza parte, che sarà in onda a partire dal 19 luglio. “Non volevamo tornare”, ha spiegato in un video il Professore, “ma visto che hanno catturato ...

Transient - un nuovo gioco dalle tinte lovecraftiane - si mostra in un primo trailer : Transient, un suggestivo gioco ispirato a HP Lovecrat, mostra il suo mondo in un primo trailer. Come riportato da OnlySP, il gioco è un thriller cyberpunk lovecraftiano che si svolge in un lontano futuro post-apocalittico. I giocatori prenderanno il controllo di Randolph Carter, membro di un famigerato gruppo di hacker chiamato ODIN, all'interno di Domed City Providence.Carter si imbatterà accidentalmente in una terrificante verità, una verità ...

Onward : trailer e poster del nuovo film d’animazione Disney Pixar : Il regista Dan Scanlon e la produttrice Kori Rae, che hanno firmato nel 2013 Monsters University, tornano al cinema con il nuovo lungometraggio Disney Pixar Onward. Il film arriverà nelle sale italiane a marzo 2020. Ambientato in un immaginario mondo fantastico, Onward racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia. Gli attori che ...

«Legion 3» : nel nuovo trailer Charles Xavier costruisce Cerebro : La serie Legion ideata da Noah Hawley sta scaldando i motori per tornare con la terza stagione, in onda dal 24 giugno su FX negli Stati Uniti. I nuovi episodi sono particolarmente attesi dai fan perché saranno anche gli ultimi della serie ideata da Noah Hawley, da subito molto apprezzata dal pubblico e dalla critica per l’innovativo approccio al genere supereroi. Ispirata all'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, ma ...

Rambo : Last Blood - il teaser trailer del nuovo film della saga : http://www.youtube.com/watch?v=4vWg5yJuWfs “Voglio che sappiano che la morte sta arrivando e non potranno fare nulla per fermarla“: ecco la promessa che un John Rambo invecchiato ma non per questo meno pronto all’azione fa nel primo teaser trailer del prossimo film della saga, Rambo: Last Blood. Circa 40 anni dopo l’uscita della prima pellicola (che in originale s’intitolava appunto First Blood), Sylvester Stallone ...

JUDGMENT si mostra in un nuovo trailer : Nuovo Tema dinamico GRATIS da oggi : JUDGMENT sarà disponibile in Occidente il 25 giugno; effettua ora il pre-order sul PSN per ottenere l’early access al gioco completo il 21 giugno, diversi giorni prima del lancio! Come detective privato in uno dei distretti più turbolenti del Giappone, Yagami di tanto in tanto ha bisogno di essere un po’ duro nelle sue indagini. Questo esperto di arti marziali autodidatta può passare liberamente tra due stili ...

Death Stranding/ Video - nuovo trailer del videogame : tra confusione e realtà : Death Stranding, nuovo trailer del Videogame: grande successo per quanto riguarda la Playstation, ma c'è anche un po' di confusione

Tutta la verità su Death Stranding di Hideo Kojima : nuovo trailer e data di uscita ufficiale su PS4 : Fin dall'annuncio, Death Stranding si è subito imposto non solo come uno dei videogame più attesi di sempre, ma anche come uno dei più criptici e misteriosi. D'altronde si tratta del prossimo progetto firmato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear che ha sempre trovato sadico piacere nel tenere gli appassionati sulle spine. Lo stesso è accaduto con questa esclusiva indirizzata alle nostre PlayStation 4, per cui sul web si è scritto, ...

Invasion - la nuova espansione di Eve Online è disponibile - pubblicato un nuovo trailer : L'espansione di Eve Online, chiamata Invasion e focalizzata sul PvE, è disponibile su Steam. Il nuovo pianeta Eden non sarà più lo stesso perché vedrà l'arrivo di una nuova razza aliena, i Triglavian che saranno i nuovi nemici del gioco.Questa fazione era già presente con la precedente espansione "Into the Abyss". Ora i Triglavian escono da questo abisso minacciando i giocatori con le loro navicelle. I nemici si avvarranno di flotte spaziali ...

Warhammer : Chaosbane è disponibile e si presenta con un nuovo story trailer : Warhammer: Chaosbane si presenta con un nuovo interessante story trailer grazie al quale possiamo avere un assaggio dell'oscura storia che si cela dietro questo gioco che unisce l'universo di Warhammer a un gameplay "alla Diablo".Riportiamo di seguito il filmato assieme al comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli:Leggi altro...

