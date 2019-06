Un leghista mi ha strappato i manifesti | la denuncia della disabile che

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) “Zoppa, ma mai arresa!”. Valentina Tomirotto sintetizza così, sul suo profilo Instagram, gli insulti che ha ricevuto da un militante. Lei, donnacostretta su una carrozzina, aggredita verbalmente da un anziano signore.È la sera del 3 giugno. Poco dopo le 20 Matteo Salvini termina il suo comizio nella piazza centrale di Porto Mantovano, paese in provincia di Mantova. C’è chi sostiene il segretarioLega, lì per la campagna elettoralecandidata sindaco del centrodestra attesa dal ballottaggio domenica prossima. E c’è chi invece è in strada per manifestare il proprio dissenso.Nella piazza del paese che ha lanciato le “Balconiadi”, mentre il vicepremier si concede ai selfie di fine comizio, appaiono tre cartelli - “Hai rotto i barconi”, “La libertà ...