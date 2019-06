Ucciso Luebcke | il politico cristiano-democratico tedesco che sosteneva i migranti

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019)con un colpo alla testa, a distanza ravvicinata, da un'arma di piccolo calibro. Questa la fine riservata a Walter, unlocale di Wolfhagen, nel landerdell’Assia. Apparteneva al Partitodella cancelliera Angela Merkel. Sessantacinquenne, il suo corpo è stato ritrovato poco dopo la mezzanotte di domenica 2 giugno, riverso sul terrazzo della propria abitazione. Si è trattata di una vera e propria esecuzione. L’eventualità di un suicidio, infatti, è stata subito scartata dagli inquirenti in base alla meccanica dello sparo. Gli investigatori, tuttavia, non hanno ancora rinvenuto l’arma del delitto, così come non si sono ancora espressi sul movente dell’uccisione. Ma non sembrano esserci dubbi che si sia trattato di un omicidio....

