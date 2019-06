ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) I cultori dell’alta qualità dell’immagine, che hda vendere ine budget stratosferico, presto potrprenotare il loro primo TV da 88con risoluzione 8K. Stiamo parlando del modello 88Z9P di LG, il televisore OLED più grande e con la più alta risoluzione disponibile, che costa 37.000 euro. I primi a poterselo aggiudicare sari residenti nella Corea del Sud, ma da settembre anche gli europei potrtogliersi lo sfizio. Ironia a parte, si tratta ovviamente di un prodotto di nicchia, anche perché è molto difficile trovare un salone consufficiente per ospitarlo, e per far sedere gli spettatori a debita distanza. I numeri comunque fstrabuzzare gli occhi e fcapire fino a che punto è arrivata la tecnologia. La risoluzione di questo enorme pannello è pari a 7.680 x 4.320 pixel, ossia 4 volte il numero di pixel di un TV 4K Ultra ...

