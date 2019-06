Tumore al seno | per vivere più a lungo meno grassi nella dieta

Tumore al seno : la diagnosi precoce è fondamentale : Controlla il tuo peso formaRiduci il consumo di cibi caloriciEvita le bevande ricche di zuccheroSmetti di fumareLimita le bevande alcolicheMantieniti fisicamente attivoRiduci il consumo di carni rosseRiduci il consumo di saleMangia più verdura e più fruttaImpara a cogliere i segnali del tuo corpoDonne e seno: un rapporto legato a doppio filo. Non solo perché è una delle principali fonti di seduzione, ma anche perché lì risiede la femminilità. ...

Sono vegana! Ha un Tumore al seno - ma rifiuta di curarsi : Madre 40enne muore : Ha rifiutato la medicina tradizionale a favore di “uno stile di vita vegano”. Katie Britton-Jordan, 40 anni, da Dalbury Lees, nel Derbyshire, è deceduta per un tumore al seno. Nel luglio 2016 la ragazza aveva ricevuto la terribile diagnosi: cancro al seno triplo negativo. Una male terribile, ma curabile. Le era stata proposta una mastectomia, oltre ai cicli di chemioterapia e radioterapia che le avrebbero salvato la vita, ma ha invece scelto ...

Tumore al seno metastatico : da nuovi studi speranza di sopravvivenza : In Italia sono circa 37 mila le donne che convivono con il cancro al seno al quarto stadio. Dall’Asco di Chicago, il congresso dell’American Society Clinical Oncology, arrivano buone notizie grazie a nuovi studi e aggiornamenti al trattamento del Tumore al seno metastatico, inclusi il carcinoma mammario triplo-negativo Pd-L1-positivo e il carcinoma mammario Her2-positivo. I dati presentati da Roche comprendono i risultati della ...

Tumore al seno : la “dieta tagliagrassi” riduce il rischio di morte : Una ricerca statunitense, finanziata con fondi Federali nell’ambito del progetto Women’s Health Initiative (WHT), ha seguito 49mila donne tra i 50 ed i 79 anni di età per un periodo complessivo di circa 20 anni, scoprendo che una dieta “tagliagrassi” che prevede porzioni giornaliere di frutta, verdura e cereali ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di morte per Tumore al seno del 21%. I risultati dello ...

Tumore al seno - il trattamento che accende la speranza delle malate giovani : È stato trovato un trattamento, che migliora significativamente la sopravvivenza globale, fino al 70%, delle donne colpite dal Tumore al seno. L’incidenza del cancro al seno, sulle giovani donne, è purtroppo in aumento, un dato disarmante se si pensa a tutte le conseguenze che questa malattia porta con sé. Una buona notizia però, arriva oggi, grazie alla scoperta di nuova cura che aumenta in maniera importante le possibilità di sopravvivenza. Si ...

Speranza per il Tumore al seno - farmaco aumenta al 70 per cento la sopravvivenza delle giovani : Una nuova Speranza per le donne giovani, in premenopausa, con tumore al seno in stato avanzato viene dal congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago dove sono stati presentati i risultati di uno studio pubblicato in contemporanea sul New England Journal of Medicine....

Tumore al seno : farmaco aumenta significativamente la sopravvivenza delle donne : Ribociclib, una terapia mirata innovativa, migliora significativamente la sopravvivenza globale (OS) nel Tumore della mammella.1 Lo dimostra lo studio di fase III MONALEESA-7, che ha valutato ribociclib in associazione alla terapia endocrina (goserelin e un inibitore non steroideo dell’aromatasi o tamoxifene) come trattamento iniziale rispetto alla sola terapia endocrina in donne in pre- e peri-menopausa con Tumore della mammella avanzato o ...

Tumore seno - nuova cura aumenta sopravvivenza giovani : Sono in aumento le donne giovani, tra 20 e 39 anni, con Tumore al seno avanzato. Per loro, una nuova speranza arriva da una molecola (ribociclib) che, aggiunta alla terapia endocrina standard, ha dimostrato di aumentare significativamente la sopravvivenza. A evidenziarlo e' lo studio di fase III MONALEESA-7, su un campione di 672 pazienti seguite da circa tre anni, presentato al congresso della Societa' americana di oncologia clinica (Asco). Lo ...

LILT e AIFI : evento formativo per la riabilitazione delle donne operate di Tumore al seno : A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra LILT- Lega Italiana per la lotta contro i tumori – e A.I.F.I.- Associazione Italiana Fisioterapisti – si è svolta il mese scorso a Sabaudia la 1ª edizione dell’evento formativo “Dall’intervento chirurgico per il tumore al seno alla stabilizzazione degli esiti”. Il progetto vuole fare un passo avanti per rispondere alle esigenze riabilitative della donna operata di carcinoma ...

Ad Avola due giorni dedicati al Tumore al seno : Consapevolezza è il filo conduttore di due giornate progettate da “Sicilia Donna Onlus” con l’intento di sensibilizzare la comunità su

Tumore al seno : al via il progetto di ricerca Radiomica Exprivia/Italtel e Sirm : Un progetto di ricerca in Radiomica, con l’obiettivo di ottimizzare le informazioni diagnostiche delle indagini radiologiche e di individuare ulteriori reperti che siano di ausilio nel predire con maggiore precisione e con largo anticipo l’insorgenza dei tumori, la loro evoluzione e scegliere la terapia più efficace, a cominciare da quelli al seno. Il progetto avviato da Exprivia|Italtel e dalla Società italiana di radiologia medica ...

“Voltati. Guarda. Ascolta. alla Race for the Cure – Il cinema e la musica per dare voce alle donne con Tumore al seno metastatico” : “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” nel suo terzo anno dà voce alle donne che ogni giorno combattono con grande coraggio contro questa malattia attraverso uno dei canali più potenti, la musica. Nasce “Play! Storie che cantano”, un contest musicale online aperto ad artisti che potranno partecipare con canzoni ispirate alle storie delle pazienti raccolte nel corso delle campagne 2017 e 2018. Con la partecipazione ...

Francesca - la travel blogger che lotta contro il Tumore al seno : “Ora voglio girare il mondo” : La storia di Francesca Barbieri, la travel blogger conosciuta sul web come Fraintesa, che a 36 anni ha scoperto di avere un tumore al seno aggressivo. Dopo sei mesi di chemioterapia, a breve comincerà la radio. Il suo appello: "voglio dare un nuovo significato all'8 ottobre, giorno in cui ho ricevuto la diagnosi. Il prossimo anno partirò per un giro del mondo in solitaria per realizzare il mio sogno. Aiutatemi".Continua a leggere

Lega Serie A e Fondazione AIRC insieme per combattere il Tumore al seno : Lega Serie A si schiera di nuovo al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – lunedì 13 maggio a Roma – con lo speciale Charity Gala Dinner a sostegno della ricerca sul tumore al seno. L’evento rientra nelle iniziative promosse in occasione della Finale di TIM Cup e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come l’ambasciatore AIRC Remo Girone, che regalerà agli ospiti della serata un intenso monologo, e Tiberio ...