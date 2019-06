Trump vuole allargare la Manica

Cosa vuole Trump a Londra : Roma. Il presidente americano, Donald Trump, arriva a Londra per dare una forma nuova alla relazione tra i due paesi. È meglio non farsi distrarre troppo da tutto il folklore che circonda i tre giorni della sua visita, a partire dalla bordata via Twitter che ha sparato contro il sindaco di Londra –

Kate Middleton non vuole sedersi vicino a Melania Trump : Kate Middleton, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe rimanere il più lontana possibile dalla first Lady Melania Trump e la visita della coppia presidenziale americana preannuncia scintille a Buckingham Palace. Donald e Melania Trump saranno a Londra, in visita ufficiale, dal 3 al 5 giugno, in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco degli Alleati in Normandia. La loro visita, però, si presenta già molto complicata dal punto di ...

Il "Piano del secolo" per il Medio Oriente costa 86 miliardi - ma Trump non vuole sborsarli. Li chiederà alle petromonarchie : Il Deal of the Century ha un costo: 86 miliardi di dollari. È lo step iniziale per avviare il “Piano del secolo” messo a punto dall’Amministrazione Trump per arrivare laddove nessuno dei predecessori di The Donald alla Casa Bianca – Repubblicani o Democratici che fossero - hanno miseramente fallito: dare soluzione all’eterno conflitto israelo-palestinese. La Conferenza convocata in Bahrain il 25 e 26 giugno ...

Messico - Trump vuole il muro al confine fatto di pali d’acciaio neri e appuntiti : “Per proteggere il paese” : Un muro nero lungo tremila chilometri al confine con il Messico, fatto di pali d’acciaio dalla cima appuntita. È questa la barriera che ha in mente Donald Trump per “proteggere gli Stati Uniti” e combattere l’immigrazione illegale che arriva dal Sud America. Secondo il Washington Post, il presidente ha dato proprio queste direttive per la costruzione del muro agli ingegneri militari e ai dirigenti della Sicurezza ...

"Trump vuole imporci la resa". Intervista a Riyad al-Maliki - ministro degli Esteri palestinese : Altro che “The Deal of the Century”, il “Piano del secolo” messo a punto dall’amministrazione Trump per dare soluzione al conflitto israelo-palestinese, è un “documento di resa, non un piano di pace. Quello che viene proposto è uno scambio tra dollari e la nostra rinuncia ad uno Stato indipendente entro i confini del ’67. Ma la nostra libertà non è in vendita”. A ...

"Vuole farmi andare in guerra" - il disappunto di Trump sul Venezuela : Washington in un angolo ed in una posizione scomoda. Trump accusa John Bolton e gli altri consiglieri di aver completamente...

Trump vuole assicurarsi la rielezione aumentando le tasse sulla benzina : 'Un piano keynesiano - viene definito dal Sole 24 Ore - che spingerà ancora di più l'economia americana nel 2020, l'anno delle elezioni nel quale tradizionalmente il Pil rallenta'. Sul piano sono d'...

Dazi Usa - Trump : 'La Cina vuole un accordo' : ... temendo che i nuovi Dazi americani potessero provocare una rappresaglia cinese capace di far aumentare i prezzi al consumo e di far rallentare l'economia . L'ufficio del Commercio Usa ha presentato ...

Trump minaccia nuovi dazi e la Cina vuole uscire dai negoziati : NEW YORK Le Borse si preparano a una giornata di passione dopo le minacce di Donald Trump su nuovi dazi alla Cina. A Wall Street i future sul Dow Jones perdono più di 400 punti, oltre il 2%. Giù dell'...

Caracas - Trump : Putin vuole starne fuori : 21.55 Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che il suo omologo russo, Vladimir Putin, "non vuole essere coinvolto nella crisi venezuelana ma spera in un esito positivo". L'affermazione sarebbe stato fatta -secondo il racconto del capo della Casa Bianca- durante un colloquio telefonico avvenuto tra i due leader.

Venezuela - Guaidò spinge l’opposizione : ‘Convocare assemblee e continuare proteste’. Cnn : ‘Trump vuole inviare soldi’ : Il leader dell’opposizione anti-Maduro, Juan Guaidò, continua a spingere la popolazione Venezuelana a continuare le proteste “pacifiche”contro il presidente: “Sabato 4. Mobilitazione nazionale in pace davanti alle principali unità militari per aderire alla Costituzione”, ha annunciato attraverso il suo profilo Twitter. Una resistenza, quella dell’autoproclamato presidente ad interim, che dovrebbe durare altri ...

Trump vuole un taglio dei tassi. Ma la Fed non è d'accordo : Alla luce di questi segnali contrastanti sull'economia, Powell ha insistito sulla necessità di mantenere una strategia attendista. La Fed 'sarà paziente' nel valutare i futuri aggiustamenti al costo ...