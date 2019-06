Trump vede May | «Pronti ad accordo per il dopo Brexit» Proteste in piazza

Trump vede May : «Pronti ad accordo post Brexit di sostanza» : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Proteste di piazza con pupazzi gonfiabili e robot

Trump vede la Regina e litiga con Khan : Donald Trump è ancora a bordo dell’Air Force One, quando inizia a scuotere il Regno Unito già agitato dalle divisioni sulla Brexit, attaccando il sindaco di Londra Sadiq Khan: «É un povero perdente, sta facendo un pessimo lavoro. Mi ricorda un po’ il nostro stupido e incompetente sindaco di New York, de Blasio, tranne il fatto che è alto la metà». ...

“Trump sottovaluta le capacità di Huawei” : il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G : Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, non ha peli sulla lingua, affermando che gli USA stanno sottovalutando le capacità di Huawei. L'articolo “Trump sottovaluta le capacità di Huawei”: il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G proviene da TuttoAndroid.

Trump ha bruciato le chance con Kim e si vede : riecco missili e sanzioni : Roma. Giovedì la Corea del nord ha lanciato due missili balisti a corto raggio che sono caduti nelle acque internazionali tra la Corea del nord e il Giappone dopo aver percorso rispettivamente 420 e 270 chilometri. Soltanto sei giorni fa Pyongyang aveva autorizzato il test di una serie di ordigni a