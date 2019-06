Trump per Brexit: pronti grandi accordi

borghi_claudio : Così semplice... *** Regno Unito, Trump spinge per la Brexit dura: 'Mandate Farage a negoziare e uscite dall'Ue sen… - Capezzone : +Aggiornamento sui giornaloni italiani+ 1. Lo spread non s’è impennato: l’Apocalisse annunciata per oggi (ehm) è st… - SkyTG24 : #Londra è blindata per il secondo giorno della visita del Presidente americano #Trump: in Piazza del Parlamento i m… -

Il presidenteattacca di nuovo il sindaco di Londra, Khan, definendolo "non un buon sindaco" e parlando del leader laburista Corbyn, come una "forza negativa". In conferenza stampa con Theresa May,ha poi smentito le proteste per la sua visita: "Molto limitate. Sono le consuete fake news". Oltre a ribadire un accordo commerciale "molto sostanzioso" dopo la, esortando la May a "non mollare",ha parlato anche delle sanzioni al Messico, accusato di fare poco per fermare i migranti.(Di martedì 4 giugno 2019)