Trump offre alla Gran Bretagna un’intesa commerciale «fenomenale»

Disastro aereo Ethiopian Airlines : Donald Trump offre consigli di marketing a Boeing dopo la tragedia : Forte della sua competenza in marketing, il presidente americano Donald Trump è convinto di poter risolvere i problemi della Boeing. In difficoltà dopo che due incidenti mortali hanno portato allo stop del suo modello 737 MAX. “Cosa ne so io di branding? Forse niente (ma io sono diventato presidente!). Ma se fossi la Boeing, sistemerei il Boeing 737 MAX, aggiungerei qualche caratteristica grandiosa e ribattezzerei l’aereo con un ...