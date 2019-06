Trump incontra May : «Pronti ad accordo post Brexit». Il sindaco Khan : «È il volto dell'ultradestra» : Dopo la Regina Elisabetta, Donald Trump in visita a Londra si è recato a Downing Street per incontrare Theresa May. E ha invitato la premier a non lasciare il suo incarico a Downing Street,...

Trump in visita a Buckingham Palace - incontra la regina ma è subito polemica : il tycoon attacca Cnn e sindaco di Londra : L'elicottero che trasportava il presidente e la first Lady è atterrato nei giardini della residenza reale poco dopo mezzogiorno. Intanto su Twitter il tycoon attacca il sindaco di Londra e la Cnn

Trump in Gran Bretagna : incontra May e Regina/ Caos Usa-Uk "sindaco Londra perdente" : Donald Trump in Gran Bretagna, già Caos-scontri tra Usa e Uk: dopo caso Meghan, attacco al sindaco di Londra 'Khan perdente'. Vertici con May e la Regina

Trump incontra imperatore Naruhito : 4.07 Storico incontro tra il presidente Trump, accompagnato dalla first lady, Melania e l'imperatore del Giappone Naruhito oggi a Tokyo. Trump è il primo leader mondiale ad incontrare l'imperatore dall'ascesa al trono, avvenuta il primo maggio scorso, inizio dell'era del Reiwa,o dell'armonia Il presidente,riporta il Washington Post, ha camminato sul tappeto rosso insieme all'imperatore e all'imperatrice Masako nel cortile del palazzo imperiale ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orbán : Lunedì 13 maggio si sono incontrati alla Casa Bianca, a Washington DC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il controverso primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán. Si è trattato di un incontro particolarmente raro, visto che in passato sia George W.

Meghan Markle si rifiuta di incontrare Trump : incidente diplomatico? : Meghan Markle si rifiuta di incontrare Trump e rischia di scatenare un incidente diplomatico. Secondo The Sun, la duchessa di Sussex avrebbe espresso una certa riluttanza di fronte alla possibilità di avere un incontro con il Presidente degli Stati Uniti, che il prossimo giugno volerà in Gran Bretagna insieme alla moglie Melania. Trump e la First Lady verranno accolti ufficialmente dalla Royal Family per celebrare i 75 anni del D-Day. Ci sarà ...