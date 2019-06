Trump dice che la Russia ha ritirato buona parte del suo personale dal Venezuela

Muro. Vittoria Trump - giudice boccia dem : 00.46 Vittoria di Trump in tribunale sul Muro con il Messico. La giustizia americana ha bocciato il tentativo dei democratici di fermare temporaneamente il presidente dall'usare fondi del Dipartimento della Difesa per la costruzione del Muro. Il giudice Trevor McFadden, nominato dal presidente americano, ha stabilito che i democratici della Camera non possono rivolgersi alla giustizia su questo tema perché la Costituzione non garantisce loro ...

La Corea del Nord ha giustiziato cinque negoziatori responsabili del fallito vertice di Hanoi con Donald Trump - dice il giornale sudcoreano Chosun Ilbo : Il giornale sudCoreano Chosun Ilbo scrive che la Corea del Nord ha giustiziato cinque funzionari responsabili del fallito vertice di Hanoi tra Kim Jong-un e Donald Trump, tra cui anche Kim Hyok Chol, il capo dei negoziatori NordCoreani. I cinque sarebbero stati uccisi

Schiaffo a Trump - stop a costruzione muro con il Messico. Il presidente Usa attacca il giudice : “E’ favore a crimine” : Gli sforzi di Donald Trump per costruire il muro con il Messico si scontrano con la giustizia americana. Un giudice della California ha bloccato il trasferimento di fondi dal Dipartimento della Difesa, autorizzato dal presidente americano sulla base della dichiarata emergenza nazionale. Risorse che dovevano essere usate per i lavori di costruzione. Per il tycoon si tratta di uno Schiaffo pesante, che mostra le difficolta' del presidente a ...

Trump : giudice anti muro è pro crimine : 23.24 Donald Trump attacca il giudice della California che ha bloccato parte del suo piano per il muro con il Messico. "Un altro giudice attivista scelto da Obama, contro una sezione del muro con il Messico che è già in costruzione. E' una decisione contro la sicurezza al confine e a favore del crimine. Chiediamo un ricorso rapido", scrive il presidente Usa sul web. Il giudice limita la costruzione a specifiche aree del Texas e dell'Arizona, ...

USA : attacca Trump su Facebook e Linkedin - giudice sospeso per 6 mesi : Il giudice Michael Kwan è stato sanzionato con una sospensione di sei mesi per aver criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in tribunale e tramite i suoi account social. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema dello Utah, secondo cui il giudice in questione ha iniziato nel 2016 ad attaccare l’allora candidato alla presidenza USA tramite i suoi profili Facebook e Linkedin. Si parla di “commenti sprezzanti” via social ...

Giudice critica Trump in tribunale e sui social : sospeso per sei mesi : Tramite i suoi account Facebook e LinkedIn, l'uomo pubblicava commenti sprezzanti sul presidente degli Stati Uniti fin dal 2016

Meghan Markle dice no al Presidente Donald Trump! : Meghan Markle non incontrerà Donald Trump durante la sua visita nel Regno Unito il prossimo 3 giugno. All'incontro reale di Donald Trump, Meghan Markle decide di disertare, ma questa volta è colpa del suo temperamento fuori dagli schemi. La Duchessa, essendo ancora in congedo per maternità, non può prendere parte a incontri formali e infornali. -- Oltre alla giustificazione ufficiale è vero che in passato, più volte, l’ex attrice ha confessato ...

Un giudice ha confermato la richiesta di una commissione della Camera di ottenere i documenti finanziari di Donald Trump : Un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha confermato la richiesta fatta dalla commissione della Camera per la Vigilanza e le Riforme di ottenere i documenti finanziari del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua società di revisione contabile, Mazars USA. I

Bremmer ci dice perché Bolsonaro può avere più successo di Trump : Roma. Doveva ritirare il premio Persona dell’Anno della Camera di commercio Brasile-Usa ma alla fine Jair Bolsonaro ha rinunciato. Niente gala newyorkese, vista la marea di proteste, dalle organizzazioni lgbt agli ambientalisti, fino alle dichiarazioni apocalittiche del sindaco della città, Bill de

“I dazi di Trump possono affondare un’Europa disunita” - ci dice De Castro : Roma. Il presidente americano Donald Trump ha rinviato a novembre la decisione di imporre di dazi all’importazione di automobili europee negli Stati Uniti, ma la minaccia resta valida. Resta valida anche la minaccia di colpire il settore agroalimentare, con formaggi e vini, diretta sia alla Francia

Trump "benedice" Orban - tra le proteste in Usa : Donald Trump riceve alla Casa Bianca Viktor Orban, leader ‘sovranista’ e grande ammiratore e sostenitore del tycoon, tanto da emularne lo slogan con “Hungary first”. È il primo premier ungherese a visitare la Casa Bianca dal 2005.La visita di fatto offre una tribuna a Orban a meno di due settimane dalle elezioni europee in cui le forze populiste ed euroscettiche aspirano a vincere, ha sollevato proteste in ...

Trump cambia idea : adesso dice di vaccinare i bambini : Il presidente americano Donald Trump ha esortato i genitori a far vaccinare i loro figli. Questa settimana i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno annunciato che i casi di morbillo hanno raggiunto un livello record da quando la malattia è stata dichiarata debellata nel 2000.

Giudice : Trump riunisca bimbi e famiglie : 3.05 Un Giudice distrettuale ha disposto che il governo federale in sei mesi dovrà identificare e riunire migliaia di bambini che sono stati separati dalle loro famiglie al confine tra Usa e Messico all'inizio del mandato del presidente Trump. I funzionari del governo sono allarmati perché potrebbero volerci più di due anni per riunire i figli. Sono 47.000 casi di minori non accompagnati in custodia tra il 1° luglio 2017 e il 25 giugno 2018. ...

Greta Thunberg dice di non avere tempo per convincere Trump sui cambiamenti climatici : 'Non so cosa direi a Donald Trump se lo incontrassi, probabilmente niente, perché con lui i fatti non funzionano. Qualcun altro dovrà convincerlo, perché io non ho tempo'. Lo ha detto Greta Thunberg , ...