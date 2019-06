Trump | «Accordo commerciale fenomenale con Londra» Il sindaco Khan | «È volto

Trump incontra May : «Pronti ad accordo post Brexit». Il sindaco Khan : «È il volto dell'ultradestra» : Dopo la Regina Elisabetta, Donald Trump in visita a Londra si è recato a Downing Street per incontrare Theresa May. E ha invitato la premier a non lasciare il suo incarico a Downing Street,...

Trump vede May : «Pronti ad accordo per il dopo Brexit». Proteste in piazza : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Il sindaco Khan: «È il volto dell'ultradestra»

Trump vede May : «Pronti ad accordo post Brexit di sostanza» : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Proteste di piazza con pupazzi gonfiabili e robot

Piccola apertura di Trump a Huawei : possibile soluzione in un accordo? : Non se la sta passando troppo bene Huawei in seguito alle disposizione del governo USA relative alle restrizioni commerciali che hanno già cominciato a rendere molto difficile per l'azienda cinese fare affari con le società americane. La questione non ha escluso Google, che, per allinearsi alle direttive del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, ha revocato al produttore la licenza Android, lasciandogli solo una proroga di 90 giorni (che ...

Trump apre a Huawei e alla Cina - così come altre aziende : accordo in vista? : La guerra fra Huawei e il governo USA trova un Trump che prende in considerazione l'ipotesi di un accordo commerciale. E intanto TSMC e Panasonic dichiarano di continuare a collaborare con Huawei, che comincia a pensare a un suo sistema operativo (Hongmeng?). L'articolo Trump apre a Huawei e alla Cina, così come altre aziende: accordo in vista? proviene da TuttoAndroid.

Trump : “Il caso Huawei può essere parte dell’accordo commerciale con la Cina” : Il caso Huawei potrebbe essere risolto nell’ambito dell’accordo commerciale con la Cina, afferma Trump. Intano l’Fmi avverte: lo scontro Washington-Pechino può mettere a rischio la crescita mondiale nel 2019. Allarme anche dalla Fed: l’ultimo round di dazi costerà alle famiglie Usa 106 miliardi di dollari l’anno. Wall Street chiude in netto calo; s...

Dazi - Trump : Huawei forse parte accordo : 7.10 Huawei potrebbe essere parte di un accordo sul commercio con la Cina. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. "Huawei è qualcosa di molto pericoloso. Guardate cosa hanno fatto dal punto di vista della sicurezza. Da un punto di vista militare è molto pericoloso", ha detto Trump. Il colosso cinese della telefonia è nel mirino dell'amministrazione americana, che lo accusa di svolgere attività che ...

Trump rinvia dazi su auto per Europa e Giappone. E chiude accordo revoca con Canada e Messico : Come da attese il presidente Usa Donald Trump evita di aprire altri due fronti sulle dispute commerciali, che hanno appena visto inasprirsi il confronto con la Cina. L'amministrazione statunitense ha infatti annunciato che intende rinviare di sei mesi il termine entro cui decidere se imporre dazi su auto e componentistica per l'auto importate da Unione europea e Giappone, in base ad una procedura che tutela la sicurezza nazionale. Più tempo ...

Dazi - un accordo Usa-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando troppo la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...

Trump : dazi - a Cina conviene accordo ora : 4.15 "L'accordo con la Cina sarà ben peggiore se dovrà essere negoziato nel mio secondo mandato.Sarebbe saggio per loro agire ora, ma amo raccogliere grandi tariffe!": Lo twitta Trump, dopo aver aumentato i dazi su 200mld di merce cinese per i ripensamenti di Pechino nelle trattative commerciali. "Penso che la Cina abbia sentito che era battuta così malamente nei recenti negoziati che pensava di poter aspettare le elezioni 2020 per vedere se ...

Usa-Cina : Trump aumenta dazi al 25% - accordo commerciale lontano : Usa-Cina: Trump aumenta dazi al 25%, accordo commerciale lontano Il presidente americano Donald Trump ha dato il via libera all’imposizione di nuove tariffe sui beni importati dalla Cina. Infatti, da oggi venerdì 10 maggio 2019 importazioni per un valore di circa 200 miliardi di dollari saranno sottoposte a dazi del 25%, rispetto all’attuale 10%. Le tariffe riguardano elettronica, abbigliamento, giocattoli, prodotti chimici. Dal ...

DAZI USA - CINA DISERTA ASTE DEL TESORO/ Accordo in extremis? Trump riapre negoziato : Nuovi DAZI Usa in vigore in CINA da oggi. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte: "La guerra commerciale pesa anche sull'Italia"

Usa-Cina - scattano i dazi americani. Trump : «Accordo ancora possibile» : Aumentano le tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di export cinese: pesca, carne, alimentare, chimica, metalli, pelletteria, plastiche. Pechino è pronta a rispondere con i suoi contro-dazi, aumentando quelli già in vigore e reintroducendo le tariffe del 25% sulle auto made in Usa. A Washington tuttavia proseguono i negoziati: il vice premier cinese Liu He è all’opera per portare avanti la trattativa con il ...

Trade war - scattano i dazi americani. Trump : «Accordo ancora possibile» : A mezzanotte e un minuto scatta l’aumento delle tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di export cinese. A Washington tuttavia proseguono i negoziati: il vice premier cinese Liu He è all’opera per portare avanti la trattativa commerciale con gli Stati Uniti, che per timori di spionaggio hanno bloccato China Mobile...