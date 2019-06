Trovato accordo Lega-M5S su Sblocca cantieri

Sblocca cantieri - Salvini piega Di Maio e Conte : Trovato l'accordo - sospeso codice appalti. Comanda la Lega : Alla fine vince Matteo Salvini. trovato l'accordo sul Dl Sblocca cantieri che aveva fatto interrompere bruscamente il CdM di lunedì sera. Decisiva la convergenza del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 1.7 al decreto legge avanzato dalla Lega, quello che prevede una sospensione di 2 anni del codice

Sblocca cantieri - Trovato l’accordo dopo una telefonata tra Salvini e Di Maio Video : Chiamata distensiva tra i leader di M5S e Lega per trovare un’intesa e varare il decreto. Il premier aveva lanciato un appello: «Fate presto, c’è poco tempo»,

SKY – Napoli-Zapata - accordo Trovato - ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… : SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. Valzer di punte per l’ attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull’ ex ...

Trovato l’accordo tra Almendra e Napoli. C’è solo un piccolo problema di tasse : Secondo Raffaele Auriemma l’operazione del Napoli per portare Almendra nella squadra di Ancelotti è già conclusa. Si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli in vista della firma del diciannovenne del Boca Juniors. Lo ha dichiarato durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, su Radio Marte. L’accordo sulla cifra è stato raggiunto, c’è solo da risolvere un problema legato alla tassazione: dal momento che ...

Guardiola alla Juve – AGI : Trovato accordo per 4 anni. Spunta la data della presentazione : Guardiola alla Juve – Stando a quanto riportato dalla AGI, Agenzia giornalisti Italia, Pep Guardiola avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per le prossime 4 stagioni. Il 4 giugno si firma l’accordo. Guardiola alla Juve – Secondo l’Agenzia mancherebbe solo l’ufficialità da parte del club torinese. Manca solo l’ufficialità La Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo che ...

Antonio Conte Roma - ultime notizie : accordo Trovato con Pallotta : Antonio Conte Roma, ultime notizie: accordo trovato con Pallotta L’ex allenatore della Juventus Antonio Conte potrebbe decidere a breve il suo destino; una mezza dozzina di squadre, non solo italiane, vorrebbe aggiudicarselo; in queste ore, però, sembrano decollare le possibilità di vederlo sulla panchina dei giallorossi. Antonio Conte Roma: corteggiato in Italia ed Europa In vista della prossima stagione, su Antonio Conte c’è, ...

Formula 1 - Il GP d'Italia resta a Monza : Trovato l'accordo : Buone notizie per il futuro del Gran Premio dItalia a Monza: lAutomobile Club dItalia e il detentore dei diritti commerciali della Formula 1 hanno fatto sapere di aver raggiunto unintesa di massima per il nuovo contratto che permetterà al Tempio della Velocità di mantere la sua corsa storica almeno fino al 2024.Contratto per un quinquennio. Proprio oggi, il Consiglio Generale dellACI ha dato mandato al presidente Angelo Sticchi Damiani di ...

Mercato Napoli - accordo Trovato con Veretout : manca quello con la Fiorentina : Mercato Napoli, accordo trovato con Veretout: manca quello con la Fiorentina Mercato Napoli Veretout| Il Napoli pensa al futuro e lo fa concentrandosi sul Mercato e su quelli che potrebbero essere gli innesti giusti per migliorare la propria rosa. Uno di questi è senza dubbio Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina che piace davvero molto al direttore sportivo Giuntoli. L’accordo con il ragazzo sembra essere addirittura già ...

Scuola - Trovato l'accordo : sciopero sospeso. Conte annuncia congrui aumenti di stipendio : Dopo una lunga trattativa notturna è stato siglato a palazzo Chigi l'accordo tra i sindacati del comparto scolastico e il governo. Grazie all'intesa saranno stanziate più risorse per il prossimo ...

Tennis – Kiki Mladenovic ha un nuovo coach : Trovato l’accordo con Sascha Bajin - ex allenatore di Osaka [FOTO] : Kiki Mladenovic ha annunciato ai suoi fan la nuova collaborazione con Sascha Bajin, ex coach di Naomi Osaka, con il quale la Tennista giapponese ha vinto 2 Slam diventando numero 1 al mondo Kristina Mladenovic ha dato ai propri follower un lieto annuncio social. La Tennista francese ha svelato che Sascha Bajin sarà il suo nuovo coach: “sono molto elettrizzata di annunciarvi la mia nuova collaborazione con Sascha Bajin. Benvenuto nel ...

Reddito di cittadinanza - Trovato l’accordo sul ruolo dei navigator nei centri per l’impiego : trovato l'accordo tra Governo e Regioni sul ruolo dei navigator, le figure che dovranno aiutare i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di un impiego. In particolare, si tratta di un accordo tecnico su come verranno inseriti i navigator nel piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego.Continua a leggere

SIAE e Soundreef - le due società che raccolgono i diritti d’autore in Italia - hanno Trovato un accordo per risolvere le loro cause legali : SIAE e Soundreef, le due società che raccolgono i diritti d’autore in Italia, hanno trovato un accordo per risolvere le cause legali che si erano reciprocamente intentate e regolare più chiaramente il mercato dei diritti d’autore per la musica. SIAE