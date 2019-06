Trani | incidente sul lavoro | 22enne muore schiacciato da un tir | inutili i soccorsi

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a, nella provincia pugliese denominata Bat (Barletta-Andria-), non lontano dal capoluogo di regione, Bari. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un giovane di 22 anni, dipendente di una ditta che si occupa di soccorso stradale nel barese, è mortodalla motrice di un grosso tir. L'uomo era intervenuto per riparare una gomma forata, poi, per cause ancora in corso di accertamento, la cabina ha ceduto, travolgendo in pieno l'uomo che è rimastoal di sotto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i, ma per la vittima purtroppo non c'è stato niente da fare: sarebbe morto quasi subito....

