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Traffico Roma del 04-06-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 20 | 00 NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 04-06-2019 ore 20:00 (Di martedì 4 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE TRA L’USCITA PER LA PONTINA E QUELLA PER LA RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE CORSIE PREFERENZIALI TRA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA E PIAZZA PIO XI; IL Traffico È DEVIATO SULLE CORSIE LATERALI Traffico IN VIA PINETA SACCHETTI CODE DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, E SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA DI TOR DI QUINTO E USCITA VIA SALARIA E PIU AVANTI SULLA TANGENZIALE SEMPRE PER Traffico ALTRE FILE, TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA TERAMO, E POI CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE ...
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