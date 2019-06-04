Traffico Roma del 04-06-2019 ore 18 | 30

_Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - sole24ore : Traffico, ecco le città più congestionate del mondo: Roma è la prima in Italia - giusmo1 : (il selvaggio del giorno) @RepubblicaTv Roma, giù dalla scalinata di Villa Borghese con l'auto: 'C'è traffico, ho f… -
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA BIVIO Roma FIUMICINO E RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, ...
Il Traffico a Roma fa perdere il 40% del tempo in più per raggiungere la propria meta : Capitale città troppo trafficata tant’è che il traffico a Roma fa perdere il 40% del tempo in più per raggiungere
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA BIVIO Roma FIUMICINO E RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO Roma FIUMICINO E APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BOCCEA E TRIONFALE. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A LARGO AGOSTINO GEMELLI, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BOCCEA E TRIONFALE. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A LARGO AGOSTINO GEMELLI, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ Traffico RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO ALLE PORTE DI Roma, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ Traffico RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO ALLE PORTE DI Roma, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA RUSTICA E LA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA PORTONACCIOALLA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA RUSTICA E LA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA PORTONACCIOALLA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS CASILINA E LA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ALTRE CODE ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS CASILINA E LA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ALTRE CODE ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS CASILINA E LA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ALTRE CODE ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA PER Traffico CODE IN INTERNA DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO E IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA E PIU’ AVANTI DA VIA DELL MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E PER Traffico DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA A TRATTI DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA E PIU’ AVANTI DA VIA DELL MAGLIANA ALLA VIA DEL ARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL ...