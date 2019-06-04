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Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17 | 30 NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17:30 (Di martedì 4 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA BIVIO Roma FIUMICINO E RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO FRANCIA E USCITA VIA SALARIA E PIU AVANTI SULLA TANGENZIALE SEMPRE PER Traffico INTENSO TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA TERAMO. CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA VIA VIBIO MARIANO CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. FINO ALLE 18 IN CENTRO IN VIA MOLISE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UNA ...
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