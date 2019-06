Traffico Roma del 04-06-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ Traffico RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO ALLE PORTE DI Roma, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ Traffico RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO ALLE PORTE DI Roma, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA RUSTICA E LA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA PORTONACCIOALLA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA RUSTICA E LA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA PORTONACCIOALLA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS CASILINA E LA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ALTRE CODE ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS CASILINA E LA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ALTRE CODE ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 09:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE E PER LAVORI TRA L’AS CASILINA E LA Roma FIUMICINO; IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’AURELIA E CODE PER UN INCIDENTE TRALA RM FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ALTRE CODE ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA PER Traffico CODE IN INTERNA DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO E IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA E PIU’ AVANTI DA VIA DELL MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E PER Traffico DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA A TRATTI DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA E PIU’ AVANTI DA VIA DELL MAGLIANA ALLA VIA DEL ARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFCO GIA’ INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E DALLA PONTINA ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA A TRATTI DALLA FLAMINIA ALL’AURELIA, PIU’ AVANTI DA VIA DELL MAGLIANA ALLA RM FIUMICINO. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 04-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico SI VA INTENSIFICANDO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. QUI PRIME FILE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO A VIA LA SPEZIA. VENIAMO AL ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… C’ È ANCORA Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA VIA APPIA, IN DIREZIONE ESTERNA; E A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, ANCHE IN INTERNA, TRAC.LE DEL LATTE E TIBURNINA E POI TRA MAGLIANA E PESCACCIO TRAFFICATA POI L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI, TRA ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA, IN DIREZIONE ESTERNA; E A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, ANCHE IN INTERNA, TRA BUFALOTTA E TIBURNINAE POI TRA MAGLIANA E PESCACCIO TRAFFICATA POI L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI, TRA ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA, IN DIREZIONE ESTERNA; A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, ANCHE IN INTERNA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E POI TRA MAGLIANA E PESCACCIO; TREAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR ...