ilfogliettone

(Di martedì 4 giugno 2019)speciali in arrivo dalla Campania ma anche dalle regioni del Nord Italia trasportati in Lombardia e Veneto e infine abbandonati all'interno di vecchi capannoni industriali trasformati in discariche abusive. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l'operazione dei carabinieri del Noe che ha portato a 20(12 in carcere e 8 ai domiciliari) per diillecito di, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. I circa 200 militari impiegati nel blitz hanno anche sequestrato 2 aziende del settore trattamentoe 4 società di trasporto nelle province di Pavia, Belluno, Verona, Bergamo, Caserta e Monza Brianza, oltre che vari automezzi utilizzati nelle attività criminali per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.E' l'ultima tranche dell'inchiesta della Procura diche nel febbraio scorso aveva portato ...

ilfogliettone : Traffico rifiuti, altri 20 arresti dopo maxi-incendio a Milano - - Gazzettino : Traffico di rifiuti dalla Campania al Veneto e Lombardia: 20 arresti - libellula58 : RT @ElioLannutti: Rifiuti: arrestati, la 'merda diventa miniera, diventa oro' Così 2 indagati in indagine Milano su business traffico illec… -