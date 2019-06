Tra Nazionale e Fiorentina | Chiesa si isola | “il mio futuro? Ho messo il cellulare in

Bologna - giovani poeti inconTrano la Tradizione accademica italiana. Il 5 giugno inizia il Festival internazionale di poesia : La poesia tra le mura della storia. Per tre giorni, decine di giovani poeti “militanti” incontreranno a Bologna gli esponenti della tradizione culturale ed accademica italiana. L’occasione è Oven, il Festival internazionale di poesia organizzato dall’Alma mater studiorum che inizierà mercoledì 5 giugno e si svolgerà per lo più nella cornice del Palazzo Boncompagni. Tra gli ospiti ci saranno Durs Grünbein, Franco Loi, Adam ...

Balotelli Tra futuro e presente : “io al Parma? Un onore. Razzismo? Peggio di una coltellata. E sulla Nazionale…” : Mario Balotelli, presente a Parma per un incontro di sensibilizzazione contro il razzismo, ha parlato del suo futuro e della mancata convocazione in Nazionale Mario Balotelli è tornato in Italia, non da giocare, o almeno non ancora. ‘Supermario’ è staot ospite dell’Istituto Boldani di Parma, per parlare di razzismo davanti ad oltre 400 studenti. Interfacciandosi con i ragazzi, l’attaccante del Marsiglia ha spiegato: ...

Casting per un film internazionale diretto da Luca Fortino e uno spettacolo teaTrale : Sono tuttora aperte le selezioni per un importante film dal titolo Joe and the others, di produzione internazionale e diretto dal regista Luca Fortino. Sono inoltre in corso le selezioni di giovani attrici per un importante spettacolo teatrale dell'Associazione Emozionarte. Un importante film Per la realizzazione di un importante film dal titolo Joe and the others, diretto dal regista Luca Fortino, sono in corso le selezioni per la ricerca di ...

Palamara si autosospende dall'Associazione nazionale magisTrati. Unicost : "Lasci la corrente e il Csm" : Bufera procure, il magistrato indagato per corruzione: "Sono certo di chiarire i fatti che mi vengono contestati. Voglio recuperare la dignità e l'onore". Ma Unità per la Costituzione annuncia: "Saremo parte civile"

Sciopero treni e aerei : Tra le date con disagi il 24 giugno - unica agitazione nazionale : Il mese di giugno è il primo dei mesi estivi, quello che anticipa i grandi esodi di luglio e agosto e spesso gradito (meteo permettendo) per brevi periodi di vacanza in Italia e all’Estero. Anche questo mese sarà caratterizzato da alcune giornate di Sciopero che riguarderanno treni e aerei....Continua a leggere

Un Piano nazionale per i Trasporti pubblici in Italia : Il tema della mobilità sostenibile, declinata sul criterio di accessibilità e valorizzazione dell'elemento ambientale e sociale, è stato al centro del convegno che si è svolto nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Titolo: “Innovazione e mobilità dei cittadini per lo sviluppo urbano sostenibile”; ad organizzarlo l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) in collaborazione con gli Stati Generali dell'Innovazione, ...

Energia : al via il Cluster nazionale per smart grid e solare a concenTrazione : Prende il via a livello operativo il Cluster Tecnologico nazionale “Energia” che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali, con l’obiettivo di generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema energetico nazionale. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster ed ...

Calcio - Italia verso gli Europei Under 21. Di Biagio : “Verranno tutti i big Tranne Donnarumma”. Nazionale con Chiesa - Kean - Pellegrini… : Mancano poco più di due settimane agli Europei Under 21 di Calcio 2019 che si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Gigi Di Biagio deve ancora diramare le convocazioni, oggi sono arrivati a Formello i primi 27 azzurrini a cui poi si aggiungeranno altri “big” cioè calciatori che si uniranno al gruppo dopo gli impegni con la Nazionale maggiore (sono previste le partite contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazioni agli ...

Corruzione - indagato Luca Palamara - ex presidente dell’Associazione Nazionale MagisTrati : La successione alla guida della Procura di Roma, dopo l’addio di Giuseppe Pignatone, da una serie di accordi e scambi di favori si sta trasformando in una guerra tra esponenti di diverse correnti della magistratura italiana. A distruggere ogni equilibrio di questa contesa tra toghe è stata l’inchiesta della Procura di Perugia, che si occupa dei fascicoli che coinvolgono i Magistrati della capitale, che ha avviato un’indagine, ...

Firenze - a 97 anni dona il fegato : è record nazionale per i Trapianti : All’età di 97 anni è stato ritenuto idoneo al prelievo di fegato. Si tratta del record nazionale di età per la donazione di organi. L’anziano, deceduto nei giorni scorsi a Firenze, ha donato il fegato a un sessantenne, da tempo in lista di attesa. La notizia è stata resa nota dall‘Azienda sanitaria Toscana centro che specifica. Questo è il secondo caso nell'arco di pochi mesi, ricorda in una nota l'Ausl Toscana Centro: il primo è a fine aprile ...

Incidente sTradale in via Nazionale a Modica : Incidente stradale oggi intorno alle 13,30 in via Nazionale, la trafficatissima arteria che colle Modica Bassa con il quartiere Sorda.