Torre del Greco | camorra negli appalti pubblici | sette arresti e tre milioni sequestrati

Torre del Greco - la camorra negli appalti pubblici : 7 arresti e tre milioni sequestrati : Gli indagati sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l'aggravante del metodo e delle finalità mafiose

Gli appalti della camorra a Torre del Greco : sette arresti e sequestri milionari : I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della...

Vicenza - auto in bilico sul Torrente : uomo salvato dai vigili del fuoco : Luca Sablone L'allarme è stato dato da un passante che ha notato l'automobilista all'interno della vettura: fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco Allerta rossa in Emilia Romagna, che continua ad essere soggetta a forti raffiche di piogge che potrebbero mettere a rischio alluvione 1,2 milioni di famiglie - stando alla stima di Coldiretti. Una tragedia è stata evitata questa mattina poco prima delle ore 8.00, quando i vigili del fuoco ...

Maltempo Modena : si alza il livello del Torrente Tiepido - chiuso il ponte di strada Curtatona : A Modena, a causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido è stata interrotta la circolazione in strada Curtatona. Dopo le intense piogge della giornata di domenica 26 maggio, continuate anche nella giornata di lunedì 27, l’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile ha infatti diramato lo stato di allerta arancio per criticità idraulica. Sono pertanto attivi il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia ...

Verona - abbattuta la Torre idrica della seconda guerra mondiale. Il botto sentito in tutta città : E’ durato pochi istanti ma è stato avvertito in parte della città di Verona il botto per l’abbattimento della torre piezometrica, un serbatoio idrico, della Acciaierie di Verona, del Gruppo Pittini. L'articolo Verona, abbattuta la torre idrica della seconda guerra mondiale. Il botto sentito in tutta città proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piogge Torrenziali nel sud della Germania : un morto in Baviera : Da giorni il sud della Germania è bersagliato da forti Piogge, che hanno causato allagamenti ed una vittima: si tratta di un 44enne che, a causa del maltempo, ha perso il controllo della propria auto vicino Aurach, in Baviera. Interrotte almeno 3 linee ferroviarie nel sud del Paese: i binari sono sommersi dal fango. In diverse zone del meridione i fiumi ed i corsi d’acqua sono sotto stretto monitoraggio: il rischio di esondazione aumenta ...

Il 24 maggio folle del Circo Nero Italia con Switch - alla Torre San Severino dinner e after dinner su ORadio : L'esperienza outdoor di ORadio ritorna venerdì 24 maggio a Giugliano in Campania come media partner ufficiale di un evento promosso da Switch per accogliere il Circo Nero Italia. La location è esclusiva: la Torre di San Severino è la storia d'Italia e sorgeva in epoca romana come punto di osservazione per l'arrivo dei saraceni dal litorale e come comunicazione ottica tramite segnali di fumo. Oggi è un luogo suggestivo, e non è un caso se è stato ...

Atletica – Eleonora Giorgi da record - la soddisfazione del Dt La Torre : Atletica, Marcia: il Dt La Torre soddisfatto dei primi risultati degli azzurri Un record europeo meraviglioso di Eleonora Giorgi al debutto nella 50 km, il primo posto nel medagliere grazie alla doppietta d’oro dei giovani guidati da Riccardo Orsoni, due belle medaglie per le squadre femminili della 20 km e della 50 km. Di contro, purtroppo, un rendimento sotto le aspettative di alcune delle punte della spedizione. L’Italia torna dalla Coppa ...

Atletica – Staffette azzurre soddisfacenti a Yokohama : il commento del Dt La Torre : Atletica: il DT La Torre analizza le prestazioni ed i risultati degli azzurri delle Staffette alle World Relays di Yokohama “L’Italia è l’unica nazione insieme alla Giamaica ad aver piazzato cinque Staffette su cinque nelle discipline olimpiche”. Euforia per la splendida avventura azzurra a Yokohama, e piedi per terra in vista dell’appuntamento dell’anno, i Mondiali di Doha: è quello che predica il direttore tecnico delle squadre ...

Maltempo - a Valdastico tre giovani bloccati in auto in un Torrente : il salvataggio dei vigili del fuoco : Sono oltre 170 gli interventi compiuti in Veneto dai vigili del fuoco per il Maltempo che dalla serata di ieri sta interessando la regione. Tre giovani a bordo di un’auto nell’attraversare una stradina precedentemente asciutta nei pressi della provinciale 78 a Valdastico sono rimasti bloccati nel centro di un torrente. I pompieri hanno raggiunto i ragazzi e li hanno tratti in salvo. Cronaca | ...

Torre Maura - 41 denunciati per disordini contro rom. Accuse da incendio doloso a odio razziale e apologia del fascismo : Sono 41 le persone denunciate per i disordini nel quartiere di Torre Maura, a Roma, durante le proteste anti-nomadi delle scorse settimane. A seguito delle indagini effettuate dalla Digos capitolina è stata depositata un’informativa in Procura con la quale sono stati segnalati alcuni residenti ed esponenti dell’estrema destra responsabili dei disordini. Le ipotesi di reato vanno dalla manifestazione non preavvisata all’incendio doloso, ...

Atletica – Mondiali di staffette : le sensazioni del dt La Torre alla vigilia dell’esordio azzurro : Atletica, Mondiali di staffette: la carica del Dt La Torre a pochi goirni dalle World Relays di Yokohama Il vento soffia forte su Yokohama, a circa 48 ore dal via delle World Relays. La temperatura è calata di qualche grado sulle coste giapponesi rispetto ai primissimi giorni di maggio, ma questo non costituisce un problema per lo svolgimento della manifestazione d’avvio della stagione estiva 2019. Il campo di riscaldamento ai piedi del ...

Università. Al via bando di tesi di dottorato per l'assegnazione del Premio Pier Paolo D'AtTorre : ... economia e territorio nell'Italia contemporanea; ceti dirigenti, forme di rappresentanza in epoca contemporanea; rapporti fra Europa e Usa; dimensioni del rapporto pubblico-privato nella società di ...

Torre del Greco - donna resta incastrata nelle porte del treno in partenza : Torre del Greco - resta incastrata con una gamba nel treno in partenza: donna trascinata per diverse decine di metri e ferita gravemente. Il fatto si è verificato all'ora di pranzo a Torre del Greco , ...