Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco 2019 | India nuova potenza planetaria Italia in

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : l’India domina i Mixed Team di carabina e pistola : Risuona l’inno indiano a “tutto volume” nel poligono di Monaco di Baviera dove si è appena conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Come di consueto, si potrebbe quasi dire, il Team asiatico ha infatti dominato negli eventi di Mixed Team ad aria compressa di carabina e pistola. Nel contest con il fucile, gli indiani si sono presi addirittura il primo e il secondo gradino del podio per merito delle ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : l’India domina i Mixed Team di carabina e pistola : Risuona l’inno indiano a “tutto volume” nel poligono di Monaco di Baviera dove si è appena conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Come di consueto, si potrebbe quasi dire, il Team asiatico ha infatti dominato negli eventi di Mixed Team ad aria compressa di carabina e pistola. Nel contest con il fucile, gli indiani si sono presi addirittura il primo e il secondo gradino del podio per merito delle ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : nella pistola automatica 25 metri maschile vince Lin Junmin - quinto Reitz : Ultima finale di giornata per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera: nella pistola automatica da 25 metri maschile si impone il campione del Mondo in carica, il cinese Lin Junmin, davanti a due transalpini, ovvero Clement Bessaguet e Jean Quiquampoix, bronzo iridato in carica. I tre pass olimpici erano già stati assegnati al termine delle eliminatorie a Germania, Russia e Francia, che completano così il contingente per ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : nella pistola 10 metri femminile domina Anna Korakaki : Si è appena conclusa a Monaco di Baviera, in Germania, la finale della pistola femminile 10 metri valida per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: vittoria della campionessa del Mondo in carica, l’ellenica Anna Korakaki, mentre le carte olimpiche vanno alla Cina, grazie al secondo posto di Qian Wei, ed all’India, con il quarto posto di Manu Bhaker. Successo della greca Anna Korakaki con 241.4, che distanzia la cinese Qian Wei, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Petra Zublasing quarta nella carabina tre posizioni - sfiorato il pass olimpico : Svanisce ad un passo dalla realizzazione il sogno di Petra Zublasing di staccare il pass olimpico nella carabina tre posizioni femminile: nella finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera l’azzurra chiude quarta, mentre le carte per Tokyo vanno alla Russia, grazie alla vittoria di Yulia Zykova, ed alla Norvegia, con il terzo posto di Katrine Lund. Vittoria dunque per la russa Yulia Zykova con 461.6, che ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Petra Zublasing in finale nella carabina tre posizioni! In sei per due pass olimpici : Ottime notizie per l’Italia del Tiro a segno: nelle qualifiche della carabina tre posizioni 50 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera stacca il pass per la finale Petra Zublasing, grazie all’ottavo ed ultimo posto disponibile per l’atto conclusivo, che metterà in palio due carte olimpiche. Soltanto due delle otto finaliste hanno già acquisito per la Federazione d’appartenenza la qualificazione ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco 2019 - ESCLUSIVA – Marco Suppini : “La gara più bella e sudata della mia vita” : ESCLUSIVA – Un nuovo pass olimpico verso Tokyo 2020 è realtà per l’Italia del Tiro a segno. Il merito è di Marco Suppini, shooter bolognese di carabina, che oggi nella gara ad aria compressa – dalla distanza dei 10m – è riuscito a cogliere il sesto posto (163,7 punti nella gara vinta dall’atleta della Repubblica Ceca Filip Nepejchal a quota 250,8), buono per ottenere la carta a Cinque Cerchi: “Vi posso dire ...