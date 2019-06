Tiananmen, Cina a Pompeo: "arrogante"

amnestyitalia : Davanti all'ambasciata cinese a Roma per ricordare i 30 anni dal massacro di piazza #Tiananmen, una macchia indeleb… - tg2rai : A 30 anni dalla protesta di piazza #Tiananmen e della sua repressione nel sangue in #Cina non ne resta memoria. Né… - amnestyitalia : Nei prossimi giorni, ovunque nel mondo, si ricorderà il 30° anniversario del massacro di piazza #Tiananmen. Ovunque… -