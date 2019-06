The Voice of Italy 2019 | Simona Ventura ringrazia la Rai e il pubblico | Se ci date

blogo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) In diverse occasioni,ha raccontato di come abbia deciso di intraprendere questa nuova avcome conduttrice di Theof. A chiamarla fu Carlo Freccero, attuale direttore di Rai 2, per chiedere se era interessata a presentare il talent show. Seguendo il suo istinto, la conduttrice, reduce dalla prima edizione di successo di Temptation Island Vip, tornò in Rai per iniziare questa nuova av.E questa sera, sui titolo di coda della puntata, ha voluto sottolineare come fosse ancora convinta di questa sua scelta,ndo ile tutta la maestranza Rai:Theofla Rai e il: "Se cisuccesso cisopravvivenza, grazie mille!" (video) pubblicato su TVBlog.it 05 giugno01:19.

THEVOICE_ITALY : Guidata e voluta nel Team dal suo Coach @_GigiDAlessio_ sin dal primo giro di sedia, #TVOI per lei è stato un esord… - Raiofficialnews : ??#TVOI, la FINALE: tra poco in diretta su @RaiDue, @RaiRadio2 e @RaiPlay. Ospiti della serata: @ARISA_OFFICIAL,… - THEVOICE_ITALY : Un podio tutto al femminile. La medaglia di bronzo di The Voice of Italy 2019 è di Miriam Ayaba, terza classificata… -